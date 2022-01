Kombis im Abschwung Killt die Elektrifizierung die Mercedes T-Modelle?

Die Elektrifizierung verstärkt den SUV-Trend auch bei Mercedes. Kommen nach den Vans die Kombis unter die Räder? Was wird aus den C- und E-Klasse T-Modellen? Wie verändert sich die Modellpalette mit der Elektrifizierung?

Zu Beginn seiner Amtszeit musste Ola Källenius Milliarden-Verluste beim Daimler melden. Bei den Gegenmaßnahmen orakelte der CEO damals – 2020 – schon: "Wir werden das Portfolio überprüfen, um uns auf die vielversprechendsten Produkte zu konzentrieren!". Und: Es gebe zudem Potenzial in der "Simplifizierung des Verbrenner-Portfolios". Aber was heißt das konkret?

Neue E-Autos verdrängen Verbrenner-Modellreihen

Mercedes hatte angekündigt, bis 2022 zehn reine Elektroautos im Programm zu haben. Neben dem Smart EQ, dem SUV EQC auf Basis des Verbrenner-Modells GLC sowie der V-Klasse mit E-Antrieb (EQV) sind inzwischen der elektrische GLA (EQA), der EQB (auf GLB-Basis) das luxuriöse Stufenheckmodell EQS und das elektrische E-Klasse-Pendant EQE am Start. Auf der reinen E-Plattform (EVA 2) der beiden sollen außerdem EQS- und EQE-SUV folgen. Außerdem will Smart noch 2022 mit seinem Elektro-SUV auf den Markt kommen.

Smart SUV für 2022: Das Concept Car in Bildern Smart 28 Bilder Bilder: Kombis im Abschwung zum Artikel zur Startseite Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Geely Geely Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart 1/28

Teure E-Auto-Entwicklung

Die EVA 2 (für EQS und EQE), die Batterieentwicklung sowie die Electric First-Architektur MMA für kompakte Fahrzeuge bis C-Klasse-Größe erforderten große Investitionen. Im Juli 2021 hat Mercedes zudem drei komplett neue rein elektrische Architekturen angekündigt: Die MB.EA: für mittelgroße und große Pkw, also den Nachfolger von EVA 2 als skalierbare Basis des künftigen BEV-Angebots, die AMG.EA für leistungsorientierte Modelle und die VAN.EA für Vans und leichte Nutzfahrzeuge.

Entsprechend werden konventionell betriebene Modelle weichen müssen, vor allem wenn sie wegen zu geringer Stückzahlen keinen ordentlichen Deckungsbeitrag liefern. Tatsächlich hatte Mercedes zuvor seine Palette immer weiter differenziert und verbreitert: 40 Modelle umfasste sie zwischenzeitlich und nicht jede Variante war ein Erfolg. So verschwand beispielsweise der CLS Shooting Brake beim Generationswechsel genauso wie das S-Klasse Coupé, die X-Klasse ist längst eingestellt. Inzwischen finden sich auf der Startseite des Mercedes-Konfigurators (ohne Smart) immer noch 37 Modelle. Und auch wenn zu dieser Zahl Baureihen mit überschaubaren Unterschieden wie die Maybach-Derivate oder der CLS und der AMG GT 4-Türer beitragen, wächst bei Daimler die Überzeugung, dass die Kunden selbst bei weniger Vielfalt den passenden Mercedes für sich finden.

E-Auto-Kombis sind rar

Bei den Elektro-Modellen zeichnet sich allerdings ein vor allem für europäische oder speziell deutsche Kunden beängstigender Trend ab: Kombis sterben aus. Der SUV-Trend hat sich hingegen bei praktisch allen Herstellern mit der Elektrifizierung verstärkt; in einer zweiten Welle kommen jetzt eher SUV-Coupés und Limousinen mit E-Antrieb – ihre lang auslaufenden Heckpartien ermöglichen einen besseren cW-Wert und damit mehr Reichweite als steile Kombi-Hecks. Prompt kennt das E-Auto-Angebot insgesamt 2022 nur einen Kombi. Und der kommt ausgerechnet von der chinesischen Marke MG, in deren Heimat sind Kombis gar nicht gefragt sind.

Erst 2023 kommt der Peugeot e-308 als SW aus Europa, ein Opel E-Astra Sportstourer dürfte folgen. Vom EQE, schon namenstechnisch Elektro-Ersatz für die E-Klasse, wird es keinen Kombi geben. Statt eines EQE T-Modells muss wie beim EQS ein SUV reichen, das es in der Verbrenner-Welt als GLE gibt.

Wir wagen den Blick in die Glaskugel der Zukunft des Mercedes-Portfolios.

Die Zukunft der Mercedes E-Klasse (T-Modell)

Die neue E-Klasse steht in den Startlöchern – sie debütiert wohl noch 2022 und wird 2023 auf den Markt kommen. Auch das neue Modell steht auf der Verbrenner-Heckantriebsarchitektur MRA. Wie bei EQS und S-Klasse gibt es wenig Zeitversatz zum entsprechenden Elektromodell EQE, der erst 2022 ins erste volle Jahr geht. Ein EQE II würde dem klassischen Produktzyklus zufolge 2028 debütieren, eine E-Klasse der dann 7. Generation 2029 (Markstart 2030). Das heißt, Mercedes könnte das Verbrenner-Modell irgendwann nahtlos mit dem Stromer ablösen oder es auch nach Bedarf bzw. Markt noch ein wenig weiterlaufen lassen. Da auch für die 2023 kommende E-Klasse ein T-Modell geplant ist, gilt das traditionsreiche Kombi-Modell bis 2030 als sicher. Das gilt selbst für die erneut gesetzte Offroad-Variante Allterrain. Nur einen rein elektrischen E-Klasse-Kombi wird es, wenn überhaupt, von Mercedes frühestens 2028 geben – eben als EQE II T-Modell.

Aber wer weiß, ob der SUV-Boom bis dahin abebbt oder selbst die Kombi-Kunden in Europa auf die hochbauende Karosserieform mit meist kombiartigem Steilheck abfahren; anders als bei Audi etwa ist bei Mercedes jedenfalls noch kein elektrisches SUV Coupé in Sicht, obwohl das dem cW-Wert und damit der Reichweite erfahrungsgemäß gut tut.

Die Zukunft der Mercedes C-Klasse (T-Modell)

Der kompaktere Mercedes-Hecktriebler (auch auf der MRA) kam 2021 in 5.Generation komplett neu; das T-Modell hat Daimler quasi zeitgleich vorgestellt, auch als Offroad-Version Allterrain. Damit ist das Kombiangebot bei der C-Klasse schon mal bis 2028 gesichert, auch wenn der C-Klasse-Kombi vor allem ein auf dem deutschen Markt nachgefragtes Modell ist, während das geräumige E-Klasse T-Modell in ganz Europa Freunde hat.

Vermutlich wird es sogar ein C-Klasse-Coupé wieder geben; es dürfte aber höher positioniert sein als bislang – wie einst der CLK. Und es wird dann das E-Klasse Coupé gleich mitersetzen. Bei den Cabrio-Modelle, dasselbe Spiel, was auch andersrum interpretierbar ist: Ein E-Klasse Coupé ersetzt das der C-Klasse. Nur für die zweitürigen Varianten der S-Klasse ist derzeit kein Nachfolger in Sicht – wer weiß: Vielleicht könnten sich die Schwaben für die Kombination aus leisem, emissionsfreien E-Antrieb und Open-Air-Feeling begeistern und bringen einen offenen EQS? Die Form des geschlossenen erinnert ohnehin an ein viertüriges Coupé.

Die Zukunft der Mercedes Kompaktklasse (A-Klasse Familie)

Schon kraft ihres Segments sind vor allem A-Klasse und die SUV GLA sowie GLB Absatzbringer. Die Rendite ist bei den günstigeren Modellen auf Basis der Frontantriebsplattform MFA II aber überschaubar. Abseits der SUV könnte die Modell-Vielfalt (acht Karosserievarianten) übertrieben sein: Warum eine kurze Limousine für Europa und das schickere viertürige Coupé CLA? Für wen ist dessen Kombi-Version CLA-Shootingbreak gedacht, der nicht mit dem C-Klasse T-Modell glücklich wird? Auch die Kompaktvan-artige B-Klasse wollen viele Beobachter angezählt sehen. Seit es für China die lange A-Klasse-Limousine als Chauffeurs-Auto gibt, ist die B-Klasse nur mehr in Europa gefragt. VW hat beispielsweise den Golf Sportsvan (ehemals Plus) eingestellt – zugunsten der E-Auto-Produktion in Zwickau. Wer Platz braucht, kauft heutzutage SUV – vom GLB bietet Mercedes sogar eine siebensitzige Variante.

MMA könnte eine SUL bringen

Elektroversionen (EQA und EQB) hat Mercedes von den SUV ebenfalls im Programm, während Flachboden-Autos erst mit der neuen Electric-First (aber nicht only) Architektur MMA zu erwarten sind, die 2024 debütieren soll. Weil das nicht zu den Modellzyklen der bestehenden Baureihen passt – die A-Klasse kam als erstes 2018 – entstanden Spekulationen über eine neuartige Karosserievariante: Eine Mischung aus Limousine und SUV, eine so genannte SUL (Sports Utility Limousine) oder ein Sports Utlity Sedan (SUS). Das höher gelegte Stufenheck-Auto, wie es Daimler schon mal als Maybach-Concept Car gezeigt hat, könnte Limousinen-Kunden bei der Stange halten, die sich täglich von SUV-Fahrern aufs Dach gespuckt fühlen und die das Segment selbst in China immer mehr schrumpfen lassen. Statt dem SUV-Coupé käme also in der Kompaktklasse die SUV-Limousine.

Maybach Ultimate Luxury: Die SUV-Limousine in Bildern Gregor Hebermehl 45 Bilder Bilder: Kombis im Abschwung zum Artikel zur Startseite Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl Sebastian Waldmann Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Gregor Hebermehl Daimler Gregor Hebermehl Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl Gregor Hebermehl 1/45

Kompaktklasse – was fliegt aus dem Programm?

Als 9. Variante der Baureihenfamilie ist der SUS schwer vorstellbar, zumal es von Smart noch einen weiteren kompakten SUV geben wird. Daher könnten andere Aufbauformen mit der MFA II verschwinden. Die B-Klasse könnte auf einer Streichliste stehen – aber erst, wenn die aktuelle (Verbrenner)-Generation ausläuft (2026). Genauso könnte es den "normalen" A-Klasse-Limousinen (kurz und lang) gehen; das viertürige Coupé CLA böte mit seinem hervorragenden cW-Wert (vor dem EQS mit 0,22 Rekordhalter) hingegen eine prima Basis für ein elektrisches Stufenheck mit vier Türen (2026).

Ob man dann den raumfunktionalen Ableger CLA Shooting Brake neben den gesetzten SUVs GLA (neu 2027) und GLB (neu 2026) noch braucht? Er könnte dann zumindest der erste Mercedes-Kombi, wenn auch kein T-Modell mit Elektro-Antrieb werden und die ab 2028 womöglich heimatlosen C-Klasse-T-Modell-Kunden locken; weil die MMA ausdrücklich auch Verbrennungsmotoren tragen können soll, wäre neben einem EQCLA sogar ein Kombi mit Diesel oder Benziner drin.

Abwägung zwischen Kosten und Stückzahl

Vermutlich erreichte man mit so fein gestuften Unterschieden im Programm tatsächlich mehr Käufer. Aber angesichts der Kosten bleibt immer die Frage: Wie viele pro Modell und was kostet das? Schon die Anpassung eines Modells auf einen Exportmarkt kostet Autohersteller in der Regel einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Damit sich das lohnt, muss man etwa eine sechsstellige Stückzahl absetzen. Eine SUL wäre allerdings technisch sehr nah an GLA/GLB und mit einem immer kleineren Programm verliert man vielleicht wenige, gewinnt aber keine neuen Kunden.

Mercedes CLS – überlebt er die Elektrifizierung?

Apropos viertüriges Coupé: Angesichts der fließenden Formen von EQS und EQE mit ihren hervorragenden cW-Werten ist die Frage, ob Mercedes auch zwischen den Elektro-Limousinen noch ein viertüriges Coupé braucht. Ein CLS Nachfolger wäre 2025 weit vor dem EQE II fällig – auch für den technisch verwandten AMG GT 4-Türer (mit großer Heckklappe). Spannend wird hier die Frage, ob sich das AMG-Modell dann auch beim Antriebstrang vom CLS unterscheidet; für den könnte ein Generationswechsel die neue AMG-63-Maschine aus der kommenden E-Klasse mit nur vier Zylindern bedeuten, während der AMG GT-4-Türer erst im September 2021 als V8-PHEV auf der IAA debütierte. Vielleicht bleibt ab 2025 nur mehr das AMG-Modell – mit V8 – im Programm.

Aktuell kommen selbst die AMG-Versionen von EQS und EQE ohne eigene Karosse aus. Wenn dereinst ein elektrisches Pendant des AMG GT 4-Türer anrollt, könnte das anders werden.

Aber den CLS Shooting Brake gibt es schon seit dem Generationswechsel 2018 nicht mehr; eine Hintertür für den elektrischen Mercedes-Kombi tut sich hier aber nicht auf – zumindest ist ein EQE Shooting Brake nicht geplant.

Mercedes CLS Shooting Brake: Der erste und letzte in Bildern Ingolf Pompe 41 Bilder Bilder: Kombis im Abschwung zum Artikel zur Startseite Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Ingolf Pompe Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes MotorPresseStuttgart Rossen Gargolov Rossen Gargolov Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes 1/41

Mercedes Cabrios und Coupé – wie viele bleiben?

Viersitzige Cabrios leistete sich Mercedes phasenweise gleich drei. Aber was sind die Anforderungen an einen offenen Viersitzer? Ein gut gedämmtes, schnell öffnendes Verdeck und Platz für vier. Das bieten alle drei Modelle. Die E-Klasse dürfte allerdings die Anforderungen am besten erfüllen, die C-Klasse kann sich auch optisch nur schwer von ihr absetzen, die S-Klasse bot nur mehr Prestige, aber nicht wirklich mehr Platz, weil sie auf dem S-Klasse Coupé aufbaut. Die Exportmärkte (naher Osten, Asien), auf denen Kunden gerne mit Autos repräsentieren, sind vielfach keine Cabrio-Märkte.

Allein schon, weil die Coupés jeweils die Basis für das offene Auto bildeten, wird Mercedes mit den geschlossenen Zweitürern den gleichen Weg gehen, bei der neuen S-Klasse gab es für Coupé und Carbio keinen Nachfolger, für C-Klasse und E-Klasse muss jeweils ein Nachfolger reichen (siehe oben).

Mercedes SL / SLK – schwächelnde Zweisitzer

AMG hatte mit dem SLS erstmals bewiesen, dass man ganze Autos entwickeln kann. Der AMG GT kam speziell als Roadster der Mercedes-Legende SL in dessen schrumpfendem Segment der zweisitzigen Luxus-Cabrios nahe. Den berühmten SL aufgeben wollte Daimler aber nicht. Konsequenterweise kam sein Nachfolger von AMG, wo es im Gegenzug vermutlich keine offene Variante eines neuen GT mehr geben wird. Das für das leicht hecklastige Design verantwortliche Klappdach ist beim SL ebenfalls Geschichte.

Apropos Klappdach: Offene Zweisitzer sind auch nicht mehr gefragt, wenn sie kleiner und günstiger sind, das Segment der offenen Roadster schrumpft seit Jahren: BMW brachte den Z4 nur in dritter Generation, weil Toyota auf der gleichen Basis die neue Supra als geschlossenen Sportwagen verkauft. Der SLC (vorher SLK) ist ohne Nachfrage ausgelaufen, obwohl er mit seinem Klappdach offener und geschlossener Zweisitzer zugleich sein wollte.

Mercedes X-Klasse – zu teuer, zu wenig Stückzahlen

Im zweiten Quartal 2019 hatte Mercedes laut Automobilwoche nur 3.100 Stück der Pick-ups verkauft – zu wenig, auch wenn die X-Klasse eigentlich ein Nissan Navarra ist. Die X-Klasse konkurriert nicht nur mit ihrem Plattformspender Navarra, sondern auch mit einem weiteren Ableger des japanischen Pick-up-Modells, dem Renault Alaskan sowie mit dem VW Amarok. Dessen Nachfolger wird VW in Kooperation mit Ford auf Basis des Ranger (ein weiterer Konkurrent) bauen. Den Amarok gibt es mit V6-Motor zum Preis der X-Klasse mit Vierzylinder. Eigene Getriebe und Motoren (auch V6 Diesel) sowie bessere Bremsen und Anpassungen im Interieur machen die X-Klasse trotz der Nissan-Basis zu teuer für Daimler – und für das eher preissensible Segment. Konsequenterweise ist der Pick-up-Versuch inzwischen beendet.

Fazit

Mercedes hatte sein Modellprogramm von 2010 bis 2020 stark aufgefächert. Angesichts von Gewinneinbrüchen, Corona, Chipmangel und Milliarden-Investitionsbedarf für Elektroautos sowie Digitalisierung hatte Daimler-Chef Ola Källenius bereits 2020 eine Bereinigung des Portfolios angekündigt, um Platz für die zehn rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge bis 2022 zu machen, für die der Konzern allein zehn Milliarden Euro in die Hand genommen hat. Die Lieferverträge für Batterien bis 2030 hatten schon 2020 ein Volumen von mehr als 20 Milliarden Euro.

Hinzu kommen die Auswirkungen von Trends der Elektrifizierung auf die Modellpalette: Ein Ende des SUV-Booms ist nicht abzusehen und die hohen Karossen passen gut zum Platzbedarf der Akkus im Fahrzeugboden. Gleichzeitig sind große Stirnflächen und Steilhecks schwierig für die Aerodynamik und bei E-Autos damit für die Reichweite. Daher kommen in der zweite Welle neuer E-Modelle SUV-Coupés, aber auch Stufenheck-Modelle, eine Kombination aus beidem, der Sports Utlitity Sedan (SUS) könnte Mercedes (noch) als erster bringen. Kombis hingegen könnten perspektivisch aus dem Programm fallen: nicht im Trend, vor allem nicht auf dem großen US-Markt sowie dem Boom-Markt China und kein Vorteil bei der Windschlüpfigkeit.

Daher dürften bei der Transformation von Mercedes zur E-Marke viele Modelle und die Kombis im Speziellen auf den Prüfstand kommen: Die Schwaben müssen globale Stückzahlen und Ertrag in Relation bringen. Fällt die negativ aus, muss Källenius mitleidlos auf Einstellung entscheiden, um die finanzielle Beinfreiheit für die Entwicklung von E-Autos und anderen Zukunftsthemen zu behalten. Aber vor allem für das E-Klasse T-Modell bleibt Hoffnung – schließlich hat das G-Modell die denkbar schlechtesten Voraussetzung für eine Elektrifizierung – und doch stand der EQG bereits als Concept Car auf der IAA 2021. Und ist nicht das T-Modell ähnlich ikonisch wie der Kult-Kraxler? Der W123 kam jedenfalls bereits 1978 als T-Modell, der G erst 1979.