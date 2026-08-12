Mittags-Flaute: 12-Uhr-Regel hat unangenehmen Nebeneffekt für Tankstellen

Nach 12 Uhr herrscht Leere in vielen Tankstellen-Shops und -Bistros. Grund hierfür ist die am 1. April eingeführte Regel, nach der Kraftstoffpreise nur um 12 Uhr mittags erhöht werden dürfen. Gegenüber dem NDR berichtet ein Pächter, das Mittagsgeschäft sei nahezu komplett eingebrochen.

Erhöhter Zeitdruck beim Bezahlen "Das können wir vollumfänglich bestätigen", sagt Jürgen Ziegner, Geschäftsführer beim Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG). Die Schlange wartender Autos, deren Fahrer noch vor 12 Uhr tanken wollen, erhöhe den Zeitdruck beim Bezahlen im Verkaufsraum, weil Kunden die Säule schnell für den nächsten freimachen wollen. Das lasse "die Umsätze insgesamt deutlich sinken", so Ziegner. Vor allem sei der Verkauf von Getränken sowie vorbereiteter Speisen betroffen. Ziegner: "Gerade diese Produktgruppen sind für den Betrieb der Tankstelle und den Gewinn des jeweiligen Betreibers von ganz erheblicher Bedeutung."

Von 5 bis kurz vor 12 Uhr gebe es nach Einführung der neuen Regel dagegen ein "sehr starkes Kundenaufkommen." Insgesamt sei es "ruhiger, aber nicht billiger" geworden, so Ziegner. Weil Tankstellenpreise "kein Ergebnis vergangener Kosten, sondern von Erwartungen bezüglich der Beschaffungspreise" seien, würden Risikozuschläge erhoben.

Studien aus Österreich, wo es das 12-Uhr-Modell schon lange gibt, belegen laut ZTG, dass "die Preisspitzen am Mittag strukturell höher ausfallen als zuvor." Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin schaffe die 12-Uhr-Regel "Verbrauchervertrauen durch mehr Verlässlichkeit der Preisinformationen", so eine Sprecherin.

Ermittlungen des Bundeskartellamts Unterdessen wehren sich zwei Mineralölkonzerne gerichtlich gegen Auskunftsbeschlüsse des Bundeskartellamts. Die Behörde will herausfinden, "welche Kosten den Unternehmen tatsächlich entstanden sind, wie diese den verschiedenen Geschäftsbereichen zuzuordnen sind und ob die verlangten Preise hierdurch gerechtfertigt werden können", so Präsident Andreas Mundt.

Die Zahl der Abweichungen von der 12-Uhr-Regelung ist nach Angaben der Wettbewerbshüter "nach wie vor hoch." Von April bis Juni sei die Verstoß-Anzahl zwar rückläufig gewesen, im Juli aber wieder gestiegen. Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hätten dem Bundeskartellamt noch keine "konkreten Behörden für die Durchsetzung der 12 Uhr-Regelung" benannt.

Bares Geld sparen mit der mehr-tanken-App Beobachtungen des Analyseteams der App mehr-tanken bestätigen die Sichtweise des Bundeskartellamts. Umso wichtiger ist es für Autofahrer, möglichst transparent über die aktuellen Kraftstoffpreise informiert zu sein. Das geht am besten über Spritvergleichs-Portale wie mehr-tanken. Finden Sie hier die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in Ihrer Nähe. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen. Die mehr-tanken-App gibt es im Google Play-Store oder Apple App-Store.