Virtuelle Auto-Museen Museumsbesuch trotz Corona

Das (oder der?) Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Aus berechtigter Angst vor neuen Infizierungen schließen nicht nur hierzulande, sondern in zahllosen Ländern kulturelle Einrichtungen. Dazu zählen auch die gern besuchten Auto-Ausstellungen beziehungsweise Museen. Ob das Porsche Museum in Zuffenhausen, das Ferrari-Museum in Italien oder das Petersen Automotive Museum in den USA – Corona sorgt für geschlossene Türen und traurige Autofans. Doch das muss nicht sein!

So reagieren die Automuseen auf das Coronavirus

Viele Museen sind im virtuellen Zeitalter angekommen und präsentieren sich nicht nur im "Reallife", sondern auch in der virtuellen Welt. Hier und da beschränkt sich der angebotene virtuelle Rundgang zwar auf ein sehr klickintensives Google-Streetview-Abenteuer, bei dem sich so manch 2.0-Besucher an ein Computerspiel erinnern dürfte. Doch ist auch diese Alternative besser, als gar keine Autos zu sehen. Wir zeigen Ihnen, welches Museum welchen Service anbietet.

Fazit

Die Zeiten, in denen man in ein Museum gehen musste, sind gezählt. Dank 360-Grad-Rundgänge und Google-Street-Möglichkeiten lassen sich Ausstellungen bequem von der heimischen Couch aus besuchen.