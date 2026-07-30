Waldbrände in Frankreich und Spanien: Tesla hilft mit Gratis-Strom

Angesichts der verheerenden Waldbrände an der französischen Atlantikküste in der Region Gironde sowie in verschiedenen spanischen Regionen mehren sich die Solidaritätsbekundungen und Solidaritätsaktionen. Die Jüngste kommt jetzt vom Elektroautobauer Tesla.

Offen für alle E-Auto-Fahrer Das amerikanische Unternehmen hat über den Nachrichtendienst X angekündigt, dass das Laden an Supercharger-Stationen im Herzen der betroffenen Gebiete kostenlos möglich ist. Für das französische Gironde-Gebiet nennt der Autobauer explizit die Supercharger an den Standorten Stationen in Arès, Bègles, Biganos, Bordeaux Lac und Mérignac, die alle in unmittelbarer Nähe der Waldbrandgebiete liegen.

In Spanien kann an den Superchargern in Castellon, Sagunto, Fuenlabrada und Majadahonda kostenlos Strom gezapft werden.

Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Tesla-Besitzer, sondern alle Elektroautofahrer, denen die Brände den Zugang zu Lademöglichkeiten verwehren. Tesla will damit Anwohnern und Urlaubern ermöglichen, die Waldbrandgebiete verlassen zu können.

Läuft bis zum 5. August Laufen soll die Aktion, die bereits am 29. Juli gestartet ist, bis mindestens Mitternacht am 5. August 2026. Tesla hat jedoch bereits angekündigt, dass die Initiative je nach Entwicklung der Waldbrandlage vor Ort verlängert werden könnte.