Ionity-Aktion: Wer sich beim Laden an Regeln hält, bekommt 5 kWh gratis

Wer mit seinem E-Auto nachladen muss, freut sich über eine freie Ladesäule oder, falls diese besetzt ist, über eine nur kurze Wartezeit. Um seine Ladesäulen schneller für neue Kunden freizubekommen, hat Ladesäulenbetreiber Ionity ein neues Bonus-Programm aufgelegt.

Vollladung dauert lang Mit dem Fast Lane Reward belohnt Ionity Fahrer, die ihren Ladevorgang bei einem Batteriestand von 80 Prozent beenden. Denn für die meisten Fahrten ist ein Ladestand von 80 Prozent bereits vollkommen ausreichend, während die Ladegeschwindigkeit darüber hinaus deutlich abnimmt. Bei vielen Elektrofahrzeugen dauert der Ladevorgang von 80 auf 100 Prozent nahezu genauso lange wie der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent. Wer früher weiterfährt, spart Zeit, gibt den Ladepunkt schneller für andere Reisende frei und trägt so dazu bei, Wartezeiten an stark frequentierten Standorten zu reduzieren. Gleichzeitig kann regelmäßiges Laden bis 80 Prozent die Batterie langfristig schonen.

Der Fast Lane Reward gilt für Ladevorgänge an Ionity-Ladepunkten in Europa, die tagsüber zwischen 9:00 und 17:00 Uhr beginnen. Per App wird der Kunde informiert, dass der 80-Prozent-Ladezustand erreicht ist. Wird das Fahrzeug daraufhin vom Ladepunkt getrennt, bevor der Ladestand 85 Prozent erreicht, wird automatisch eine Gutschrift in Höhe von 5 kWh gutgeschrieben.

Laden außerhalb von Stoßzeiten Ebenfalls eine Gutschrift in Höhe von 5 kWh erhalten Kunden, die in der Zeit von 22 bis 6 Uhr laden – also außerhalb der Stoßzeiten. Für beide Gutschriften gilt allerdings eine Mindestlademenge von 40 kWh pro Ladevorgang. Das gesammelte Guthaben kann im Bereich "Credits & Rewards" der App eingesehen werden und wird beim nächsten Ladevorgang automatisch verrechnet.

Eine zeitliche Befristung des Angebots nennt Ionity nicht. Vielmehr kündigt der Ladesäulenbetreiber an, über die Sommermonate hinaus noch weitere Anreize einführen und bestehende Angebote kontinuierlich weiterentwickeln zu wollen. Allerdings schränkt Ionity ein, dass "die einzelnen Anreize je nach Markt und Verfügbarkeit variieren und zeitlich begrenzt sein können".