Neuzulassungen Top 50 Februar 2021 Mega-Absturz für den BMW X3

Gerade dann, wenn die Welt da draußen aus den Fugen geraten ist, ist ein wenig Kontinuität höchst willkommen. Diese gibt es diesmal in den Top 50 der deutschen Neuzulassungs-Statistik. Einerseits an der Spitze: Dort stehen dieselben VW-Modelle wie im Vormonat auch. Ganz vorne ist, na klar, der Golf, der wieder etwas Boden auf die Verfolger gutmacht. Dahinter dreht sich die Reihenfolge um: Im Februar liegt der Tiguan vor dem Passat, und zwar mit deutlichem Abstand.

Maximilián Balázs Ganz vorne liegt - na klar - der VW Golf vor zwei Markenbrüdern.

Sehr gleichmäßig geht es auch am Ende der Tabelle zu, wo uns der Toyota Yaris eine erstaunliche Statistik beschert: Vom japanischen Kleinwagen wurde exakt ein Modell mehr zugelassen als im Vormonat (1.239 statt 1.238). Damit schafft er es gerade so in die Top 50 – und liegt dort nur eine Position hinter dem BMW X3. Der Münchner hat den Mega-Absturz des Monats hingelegt: von Rang 13 auf 49 und von 2.543 auf 1.245 Neuzulassungen.

Herbe Mercedes-Verluste im Februar

Kaum besser ergeht es dem schwäbischen Konkurrenten Mercedes-Benz, der über mehrere Baureihen hinweg herbe Verluste zu verzeichnen hat. Beispiel C-Klasse: Von Position vier geht es zurück auf den 13. Platz. Der Mittelklässler verzeichnet ebenso etwa 1.000 Neuzulassungen weniger als im Vormonat wie der GLC, der von Platz zehn auf 29 rutscht. Nur wenig besser schneidet die A-Klasse ab: 1.792 statt 2.062 Neuzulassungen bedeuten Rang 35 statt 18. Den Opel Astra erwischt es auch übel: Er sackt von 2.997 auf 1.967 Neuzulassungen und von Platz acht auf 27.

Doch wo Schatten ist, gibt es natürlich auch Licht. Dieses scheint in den Februar-Charts auf ein paar gar nicht mal so übliche Verdächtige. Den Audi A6 zum Beispiel, der sein Ergebnis von 2.039 auf 3.405 Neuzulassungen (Platz acht statt 19) verbessert. Dabei hat er den A3 im Windschatten: Position elf statt 23 mit 3.018 statt 1.841 Neuzulassungen. Ebenfalls stark verbessert: der Mini, der VW T-Cross, der Opel Grandland X und der BMW 5er (siehe Tabelle am Ende des Artikels).

Model 3 vor ID.3 und Zoe

Auch das Tesla Model 3 gehört zu den Februar-Profiteuren. Im Januar gar nicht in den Top 50 vertreten, steigt der Kalifornier mit 1.910 Neuzulassungen wieder in die Hitparade ein. Damit sichert er sich den Titel der erfolgreichsten reinen Elektro-Baureihe, wenn auch nur ganz knapp vor dem VW ID.3 (Platz 31 mit 1.892 Neuzulassungen). Der Renault Zoe folgt auf Position 42 mit 1.424 Neuzulassungen.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen Top 50 Februar 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 8.476 2 VW TIGUAN 6.168 3 VW PASSAT 4.586 4 SKODA OCTAVIA 4.241 5 OPEL CORSA 4.189 6 VW T-ROC 3.961 7 BMW 3ER 3.746 8 AUDI A6, S6, RS6 3.405 9 MINI MINI 3.312 10 VW UP 3.184 11 AUDI A3, S3, RS3 3.018 12 VW TRANSPORTER 2.637 13 MERCEDES C-KLASSE 2.504 14 AUDI A4, S4, RS4 2.426 15 MERCEDES E-KLASSE 2.411 16 VW T-CROSS 2.331 17 OPEL GRANDLAND X 2.261 18 FORD KUGA 2.229 19 VW POLO 2.174 20 BMW X1 2.165 21 BMW 1ER 2.150 22 SEAT LEON 2.108 23 HYUNDAI KONA 2.090 24 BMW 5ER 2.060 25 SEAT ATECA 1.990 26 FIAT 500 1.985 27 OPEL ASTRA 1.967 28 RENAULT CAPTUR 1.935 29 MERCEDES GLK, GLC 1.931 30 TESLA MODEL 3 1.910 31 VW ID.3 1.892 32 FORD FOCUS 1.887 33 AUDI Q3 1.878 34 SKODA KAROQ 1.823 35 MERCEDES A-KLASSE 1.792 36 OPEL CROSSLAND X 1.787 37 KIA CEED 1.607 38 FORD PUMA 1.600 39 VW CADDY 1.582 40 FORD FIESTA 1.571 41 SKODA KODIAQ 1.456 42 RENAULT ZOE 1.424 43 SEAT ARONA 1.377 44 SKODA FABIA 1.372 45 SKODA KAMIQ 1.352 46 BMW 2ER 1.324 47 RENAULT CLIO 1.309 48 NISSAN QASHQAI 1.249 49 SMART FORTWO 1.245 49 BMW X3 1.245 50 TOYOTA YARIS 1.239

Fazit

Es bleibt beim Auf und Ab der letzten Monate: Wer gestern noch reüssierte in den Top 50, kann morgen schon ein Verlierer sein. Echte Konstanz gibt es nur ganz vorne und ganz hinten – dazwischen ist ganz viel Bewegung.