Nissan stockt Elektro-Prämie auf: Förderung lässt sich mehr als verdoppeln

Mit der neuen staatlichen Elektroauto-Prämie lassen sich bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines neuen Elektroautos bis zu 6.000 Euro sparen. Der japanische Autobauer Nissan legt mit seinem jetzt aufgelegten Nissan-Bonus noch einen drauf. Je nach gewähltem Nissan-Modell und individuellen Fördervoraussetzungen lässt sich der Bonus auf bis zu 14.500 Euro ausbauen. Der von Nissan gewährte zusätzliche Bonus beträgt also bis zu 8.500 Euro.