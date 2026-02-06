Nissan stockt Elektro-Prämie auf: Förderung lässt sich mehr als verdoppeln

Mit der neuen staatlichen Elektroauto-Prämie lassen sich bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines neuen Elektroautos bis zu 6.000 Euro sparen. Der japanische Autobauer Nissan legt mit seinem jetzt aufgelegten Nissan-Bonus noch einen drauf. Je nach gewähltem Nissan-Modell und individuellen Fördervoraussetzungen lässt sich der Bonus auf bis zu 14.500 Euro ausbauen. Der von Nissan gewährte zusätzliche Bonus beträgt also bis zu 8.500 Euro.
Wer wann welchen Zusatzbonus bekommen kann, hat Nissan ganz konkret aufgelistet.
- 3.600 Euro Nissan Bonus gibt es für den neuen Nissan Micra im Leasing – die Preise starten dadurch ab 24.352 Euro zzgl. 990 Euro Überführungskosten für den Nissan Micra Engage mit der 40-kWh-Batterie. Wer in den Genuss der vollen E-Auto-Prämie kommt, kann hier bereits für unter 20.000 Euro einsteigen.
- Der Elektro-Crossover Nissan Ariya in der Basisversion mit 63-kWh-Batterie startet bei einer Finanzierung aktuell bei 36.532 Euro zzgl. 990 Euro Überführungskosten – inklusive 6.900 Euro Nissan Bonus.
- Den Nissan Ariya mit Advance Pack und der großen 87-kWh-Batterie gibt es in der Finanzierung ab 44.932 Euro zzgl. 990 Euro Überführungskosten – der Nissan Bonus beträgt hier 8.500 Euro.
- Der Nissan Townstar EV Kombi wird in der Acenta Ausstattung mit 44-kWh-Batterie im Leasing für 35.578 Euro zzgl. 990 Euro Überführungskosten angeboten – der Nissan Bonus beträgt 900 Euro.
Befristet ist der Nissan-Bonus für Kaufverträge, die bis zum 31.3.2026 abgeschlossen werden. Zudem können nur Privat-Kunden den zusätzlichen Bonus in Anspruch nehmen.