Zitate von Kfz-Versicherungskunden Lachen gehört zum Geschäft

Auf Partys oder anderen Zusammenkünften fällt schnell mal die Frage: "Und was machst Du so?". Outet man sich da als auf Kfz-Versicherungen spezialisierter Versicherungsmakler, kassiert man häufig vor allem Beileidsbekundungen. Wer sich beruflich mit Unfällen und Schadensmeldungen beschäftigt, braucht tatsächlich ein dickes Fell. Wie in vielen anderen Jobs, bei denen man mit fremden Menschen in Kontakt kommt, gibt es aber auch im Leben eines Kfz-Versicherungsmaklers Tage, an die man sich gern zurückerinnert – und an Briefwechsel.

auto motor und sport hat sich bei ein paar Versicherern umgehört und 20 denkwürdige Kundenzitate eingesammelt. Ganz wichtig: Was auf den ersten Blick lustig oder gar verstörend wirkt, ist meist gar nicht lustig gemeint. Nicht jeder Versicherungskunde ist Schriftsteller oder Komiker von Beruf. Da kann es leicht passieren, dass eine Formulierung daneben geht. Die Versicherer sind da erfahrungsgemäß hart im Nehmen. Lustig ist das trotzdem. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Klicken durch unsere 20 Top-Zitate in unserer Bildergalerie.

Fazit

Unterhaltungen oder Briefwechsel zwischen Versicherungskunden und ihrem Makler müssen nicht immer dröge und langweilig verlaufen. Einige Kunden haben ein – vielleicht auch nur unbewusstes – Talent zur Komik. Zum Glück sind die meisten Versicherer hart im Nehmen!