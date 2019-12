PSA und FCA fusionieren Geburtsstunde des viertgrößten Autoherstellers

Wie der französische Autokonzern PSA und auch FCA am Mittwoch (18.12.2019) mitteilten, habe man eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung („Binding Combination Agreement”) über einen 50/50-Merger ihrer jeweiligen Geschäfte unterzeichnet. Der Zusammenschluss steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.

Das kombinierte Unternehmen wird auf jährlich 8,7 Millionen verkaufte Fahrzeuge kommen – bei einem Umsatz von fast 170 Milliarden Euro, einem operativen Gewinn von mehr als 11 Milliarden Euro und einer operativen Marge von 6,6 Prozent. Durch den Zusammenschluss kann die Nutzung von gemeinsamen Plattformen, Motorenfamilien und neuen Technologien erheblich Synergieeffekte darstellen. Zusätzlich ist die Einkaufsleistung deutlich verbessert.

Chef des Mega-Konzerns wird für die kommenden fünf Jahre Peugeot-CEO Carlos Tavares werden. John Elkann, Chairman der Fiat Chrysler Automobiles N.V., wird Chef des Verwaltungsrates, in dem elf Mitglieder (5 von FCA, 6 von PSA) sitzen. FCA wird seine Stärke aus dem Nord- und Südamerika-Geschäft und PSA sein Europapotenzial mit einbringen. Synergien sieht man in nahezu allen Bereichen vom Pkw- bis zum Nutzfahrzeuggeschäft sowie auch in der Entwicklung, bei Elektroautos, Vernetzung und dem Thema Autonomes Fahren. Das jährliche Sparpotenzial beziffert FCA auf rund 3,7 Milliarden Euro. Werksschließungen in Folge des Zusammenschlusses sowie betriebsbedingte Kündigungen schließen die Unternehmen aus.

Die in den Niederlanden ansässige Muttergesellschaft der neuen Gruppe wird an der Euronext (Paris), der Borsa Italiana (Mailand) und der New Yorker Börse notiert

Gespräche mit Renault waren gescheitert

Im Sommer 2019 hatte Fiat-Chrysler bereits mit dem französischen PSA-Konkurrenten Renault über ein Zusammengehen verhandelt. Die Gespräche scheiterten aber an Einsprüchen der französischen Regierung, die an Renault beteiligt ist, sowie der Ablehnung des Renault-Allianzpartners Nissan.

Der neue Mega-Konzern führt die Marken Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Dodge, Ram und Jeep unter einem Dach zusammenführen und erreicht einen Börsenwert von rund 45 Milliarden Euro.