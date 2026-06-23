Start der Sommerferien: Auf diesen Strecken drohen lange Staus

Bereits am Freitagnachmittag (26.6.) dürfte das Verkehrsaufkommen deutlich ansteigen. Viele Urlauber starten direkt nach Schulschluss oder Feierabend in Richtung Nord- und Ostsee, Alpenraum oder Süden Europas. Auch Reisende aus Skandinavien sowie Urlauber ohne feste Ferienbindung sorgen für zusätzlichen Verkehr.

Am Samstag (27.6.) erwartet der ADAC den stärksten Reisetag des Wochenendes. Neben Ferienreisenden werden zahlreiche Tagesausflügler unterwegs sein. Die anhaltend hohen Temperaturen dürften zusätzlich für Verkehr auf den Zufahrtsstraßen zu Seen, Küstenregionen und Ausflugszielen sorgen. Am Sonntag setzt anschließend der Rückreiseverkehr der Wochenendausflügler ein.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen Auf zahlreichen Fernstraßen rechnet der ADAC mit längeren Staus und stockendem Verkehr. Besonders belastet werden die klassischen Nord-Süd-Verbindungen sowie die Strecken in Richtung Alpen und Küsten.

Betroffen sind vor allem:

A1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Magdeburg

A3 Arnheim – Köln – Frankfurt sowie Passau – Linz

A4 Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz

A5 Kassel – Frankfurt sowie Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A23 Hamburg – Heide

A24 Hamburg – Berliner Ring

A45 Dortmund – Hagen – Gießen

A59 Köln – Bonn

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A81 Singen – Stuttgart

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Vollsperrungen und Baustellen verschärfen die Lage Zusätzlich zum Ferienverkehr sorgen mehrere größere Baustellen und Sperrungen für Behinderungen. Besonders relevant ist die Vollsperrung der A1 zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg-Stillhorn.

Weiterhin bestehen erhebliche Einschränkungen auf der A565 in Bonn. Wegen der Schäden an der Nordbrücke bleibt die Strecke zwischen dem Dreieck Bonn-Nordost und dem Kreuz Bonn-Nord in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Auch die A59 zwischen Düsseldorf und Köln sowie die A66 bei Wiesbaden bleiben von langfristigen Baustellen betroffen. Hinzu kommen die Bauarbeiten auf der A7 südlich von Hamburg und auf der A44 im Ruhrgebiet. Umleitungen sind ausgeschildert, dennoch müssen Verkehrsteilnehmer zusätzliche Fahrzeiten einkalkulieren.

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, muss sich erneut auf Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol gelten weiterhin die bekannten Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und durch Ortschaften ausweichen.

Betroffen sind unter anderem die Regionen entlang der Inntalautobahn A12, der Brennerroute sowie mehrere Ausweichstrecken rund um Kufstein, Imst und Reutte. Die Regelungen gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Zusätzlich wird die Fernpass-Route B179 am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wegen einer Demonstration gesperrt. Bereits vor und nach der Sperrung wird dort mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet. Auch im Ausland drohen längere Wartezeiten. Auf den klassischen Urlaubsrouten im Ausland nimmt das Verkehrsaufkommen ebenfalls deutlich zu. In mehreren europäischen Ländern haben die Sommerferien bereits begonnen.

Stau-Strecken in Österreich A10 Tauernautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

Fernpass B179

A14 Rheintalautobahn Stau-Strecken in der Schweiz A2 Gotthard-Route

A1 Bern – Zürich

A3 Basel – Zürich

A13 San-Bernardino-Route Stau-Strecken in Italien A22 Brennerroute

A9/A7 Mailand – Genua Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens, Frankreichs und der Niederlande muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Grenzkontrollen sorgen für Staus Seit Mai 2025 werden an allen deutschen Grenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen durchgeführt. Vor allem an stark frequentierten Autobahnübergängen müssen Reisende deshalb teilweise mit längeren Wartezeiten rechnen. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden in Richtung Österreich. Verzögerungen sind außerdem an den Übergängen Ludwigsdorf (A4), Frankfurt/Oder (A12) und Forst (A15) an der Grenze zu Polen sowie auf der A7 bei Ellund an der deutsch-dänischen Grenze möglich.

Auch bei Reisen in Richtung Slowenien, Kroatien, Griechenland oder Türkei sollten längere Wartezeiten an den Grenzen einkalkuliert werden.

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