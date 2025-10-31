Start der Wintersaison auf deutschen Autobahnen: Mit 3 Löffeln Salz gegen Schnee und Eis

Rund 6.300 Straßenwärter sind bundesweit im Einsatz – bei Bedarf im Schichtbetrieb rund um die Uhr. "Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden hat für uns oberste Priorität. Unsere Teams sind bestens vorbereitet und sorgen dafür, dass die Autobahnen auch bei widrigen Wetterlagen zuverlässig befahrbar bleiben", erklärte Andy Apfelstädt, Abteilungsleiter Betrieb bei der Autobahn GmbH. Die Aufgaben reichen vom präventiven Streuen von Salz und Sole bis zum Räumen verschneiter Fahrbahnen.

Vorbereitung und Logistik abgeschlossen Die Autobahnmeistereien im gesamten Bundesgebiet haben den Fuhrpark auf Winterbetrieb umgerüstet. Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen 1.450 Spezialfahrzeuge bereit. Für den Salzvorrat wurden bundesweit 310 Salzhallen, 112 Silos und 377 Soletanks gefüllt. Allein in der Niederlassung Südwest lagern rund 27.000 Tonnen Salz, im Bereich Nordwest – zuständig für rund 540 Kilometer Autobahn und Bundesstraßen zwischen Cuxhaven und Hannover – etwa 5.000 Tonnen.

Effizientere Streumethoden durch Soletechnik Um den Materialeinsatz zu senken und die Umwelt zu entlasten, setzt die Autobahn GmbH verstärkt auf Flüssigstreuung mit sogenannter FS 100 – einer reinen Salzlösung. Sie wird gleichmäßig verteilt, wirkt länger und reduziert den Verbrauch deutlich. Pro Quadratmeter werden lediglich 15 bis 20 Gramm Salz benötigt, was etwa drei Teelöffeln entspricht. Nach Unternehmensangaben können durch diese Methode bis zu 70 Prozent Salz eingespart werden.

Bei Temperaturen bis minus 6 Grad Celsius und geringem Schneefall ist FS 100 optimal. Wenn stärkere Schneemengen oder tiefere Temperaturen erwartet werden, kommt FS 30 zum Einsatz – eine Mischung aus Sole und trockenem Salz, das unmittelbar vor der Ausbringung befeuchtet wird. Diese Technik verbessert die Haftung des Salzes und beschleunigt das Auftauen von Eis.