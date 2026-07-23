Stau-Wochenende 24. bis 26.7.2026: Meiden Sie diese Autobahnen

Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben inzwischen alle Bundesländer Sommerferien. Während viele Urlauber jetzt ihre Reise antreten, befinden sich andere bereits auf dem Heimweg. So enden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Ferien, wodurch sich auch der Rückreiseverkehr deutlich verstärkt. Zudem sind aus den Niederlanden zahlreiche Urlauber unterwegs, da dort ebenfalls eine weitere Ferienwelle beginnt.

Bereits am Freitagnachmittag (24.7.) droht der stärkste Reiseverkehr. Auch am Samstagvormittag müssen Autofahrer auf vielen Strecken mit langen Verzögerungen rechnen. Am Sonntag sorgen Heimreisende zusätzlich für volle Autobahnen. Bei sommerlichem Wetter kommen Ausflügler hinzu, sodass sich insbesondere auf den Zufahrten zu Küsten, Seen, Mittelgebirgen und den Alpen weitere Staus bilden können.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Köln

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt sowie Linz – Passau

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz

A5 Darmstadt – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A23 Hamburg – Heide

A24 Hamburg – Schwerin – Pritzwalk – Berliner Ring

A27 Bremen – Bremerhaven

A31 Gronau – Meppen

A38 Göttingen – Halle

A40 Duisburg – Essen

A44 Dortmund – Kassel

A45 Dortmund – Hagen – Gießen

A59 Köln – Bonn

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Vollsperrungen und Baustellen verschärfen die Lage Neben dem Ferienverkehr bremsen rund 1.000 Baustellen den Verkehr zusätzlich aus. Hinzu kommen mehrere Vollsperrungen auf wichtigen Fernstraßen, die insbesondere am Wochenende für weitere Verzögerungen sorgen können.

Von Freitag (24.7.), 23:00 Uhr, bis Sonntag (26.7.), 5:00 Uhr, ist die A4 zwischen Bad Hersfeld und der Behelfsausfahrt Sorga in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Bereits am Donnerstagabend (23.7.) beginnt auf der A40 zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Dreieck Essen-Ost eine Vollsperrung, die bis Donnerstag (30.7.), 5:00 Uhr, andauert. Dort wird die Fahrbahn auf rund 5,8 Kilometern erneuert.

Ebenfalls betroffen ist die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Wichlinghausen. Der Abschnitt ist von Freitag (24.7.), 19:00 Uhr, bis Montag (27.7.), 5:00 Uhr, gesperrt. Auf der A61 kommt es in beiden Fahrtrichtungen im Raum Mönchengladbach zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zu Vollsperrungen. Zusätzlich bestehen langfristige Einschränkungen auf der A44 am Tunnel Birth sowie auf der A27 im Raum Bremen. Der ADAC weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen der Verkehrsführung oder weitere Sperrungen jederzeit möglich sind.

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer über Österreich in den Urlaub fährt, muss sich auch am kommenden Wochenende auf zusätzliche Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol gelten weiterhin die bekannten Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und auf Ausweichstrecken durch Ortschaften fahren.

Die Fahrverbote gelten seit dem 1. Mai an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr. Betroffen sind mehrere Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte. Die nächste Blockabfertigung für den Lkw-Verkehr auf der A93 ist für Montag (27.7.) vorgesehen. Am Wochenende ist außerdem mit zusätzlichem Verkehr auf den Routen Richtung Ungarn zu rechnen. Grund ist der Formel-1-Grand-Prix in Budapest. Besonders auf der A1 zwischen Linz und Wien sowie auf der A4 Ostautobahn in Richtung Nickelsdorf dürfte es zu mehr Verkehr und ggf. Staus kommen.

Stau-Strecken in Österreich

A1 Westautobahn

A4 Ostautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A11 Karawankenautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintalautobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179 Stau-Strecken in der Schweiz

A1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A2 Gotthard-Route

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 San-Bernardino-Route Stau-Strecken in Italien

A22 Brennerroute

A23 Villach – Udine

A4 Verona – Venedig – Triest

A7 Mailand – Genua

A1 Modena – Bologna – Florenz

In den Niederlanden sorgen zusätzlich zwei wichtige Autobahnsperrungen für Behinderungen. Auf der A12 zwischen Arnheim und Utrecht ist die Fahrtrichtung Utrecht von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Drei Umleitungsstrecken sind eingerichtet, dennoch müssen Autofahrer mit mindestens 30 Minuten längerer Fahrzeit rechnen. Ebenfalls gesperrt bleibt der Wijkertunnel auf der A9 zwischen Beverwijk und Heemskerk. Dort können die Umleitungen die Fahrzeit um mindestens eine Stunde verlängern. Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens und Frankreichs, auf den Hauptrouten von und nach Polen sowie Tschechien und auf den Transitstrecken Richtung Griechenland und Türkei ist mit langen Verzögerungen zu rechnen. Grenzkontrollen sorgen weiterhin für Verzögerungen.

Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Außengrenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen statt. Vor allem an stark frequentierten Autobahnübergängen müssen Reisende deshalb zusätzliche Wartezeiten einplanen. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden. Verzögerungen sind außerdem auf der A4 bei Ludwigsdorf, auf der A12 bei Frankfurt (Oder), auf der A15 bei Forst sowie auf der A7 bei Ellund an der dänischen Grenze möglich. Auch bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen.

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