Stau-Wochenende 3. bis 5.7.: Meiden Sie diese Autobahnen

Bereits neun Bundesländer befinden sich dann in den Sommerferien. Der ADAC rechnet bundesweit mit starkem Reiseverkehr, rund 1.000 Autobahnbaustellen sorgen zusätzlich für Engpässe.

Bereits am Freitagnachmittag (3.7.) dürfte das Verkehrsaufkommen deutlich ansteigen. Viele Urlauber starten unmittelbar nach Schulschluss oder Feierabend in Richtung Nord- und Ostsee, Alpenraum sowie in den Süden Europas. Hinzu kommen Reisende aus den Niederlanden und Skandinavien sowie Urlauber, die nicht an Ferientermine gebunden sind.

Neben dem Freitag ist auch der Samstagvormittag staubelastet, während es am Sonntagnachmittag auf den zahlreichen Rückreiserouten eng werden wird. Tagesausflügler und das sommerliche Badewetter erhöhen zusätzlich den Verkehr auf den Zufahrtsstraßen zu Seen, Küsten und Ausflugszielen.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg – Berliner Ring

A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt sowie Passau – Linz

A4 Aachen – Köln – Olpe sowie Chemnitz – Dresden – Görlitz

A5 Kassel – Frankfurt sowie Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg – Pilsen

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Würzburg – Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A13 Dresden – Schönefelder Kreuz

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A23 Hamburg – Heide

A24 Hamburg – Schwerin – Berliner Ring

A27 Bremen – Bremerhaven

A31 Gronau – Meppen

A38 Göttingen – Halle

A40 Duisburg – Essen

A45 Dortmund – Hagen – Gießen

A59 Köln – Bonn

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Vollsperrungen und Baustellen verschärfen die Lage Neben dem Ferienverkehr sorgen mehrere Vollsperrungen und langfristige Baustellen für zusätzliche Verzögerungen.

Von Freitagabend bis Montagmorgen bleibt die A1 zwischen Hamburg-Stillhorn und Hamburg-Harburg in Fahrtrichtung Bremen vollständig gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die A2 zwischen dem Kamener Kreuz und Hamm in Richtung Hannover.

Weiterhin bestehen größere Einschränkungen auf der A7 südlich von Hamburg, der A44 bei Velbert, der A59 zwischen Düsseldorf und Köln sowie auf der A565 bei Bonn. Nach der Hitzewelle wurden außerdem kurzfristige Reparaturen an sogenannten Blow-ups notwendig, wodurch weitere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden können.

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer über Österreich in den Urlaub fährt, muss sich erneut auf Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol gelten weiterhin die bekannten Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und Ausweichrouten durch Ortschaften nutzen.

Die Fahrverbote gelten seit dem 1. Mai an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr in mehreren Bezirken entlang der Inntalautobahn, Brennerautobahn sowie rund um Kufstein, Imst und Reutte. Zusätzlich finden auf der A93 regelmäßig Blockabfertigungen für den Lkw-Verkehr statt. Der nächste Termin ist Montag, 6.7.2026.

Auch im Ausland drohen lange Wartezeiten Nicht nur in Deutschland steigt das Verkehrsaufkommen deutlich an. In zahlreichen europäischen Ländern haben die Sommerferien bereits begonnen oder starten ebenfalls am ersten Juli-Wochenende. Besonders auf den klassischen Transitrouten müssen Urlauber mit längeren Wartezeiten rechnen.

Stau-Strecken in Österreich

A1 Westautobahn

A4 Ostautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A11 Karawankenautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintalautobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179 Stau-Strecken in der Schweiz

A1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A2 Gotthard-Route

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 San-Bernardino-Route Stau-Strecken in Italien

A22 Brennerroute

A9/A7 Mailand – Genua Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens, Frankreichs und der Niederlande sowie auf den Transitstrecken Richtung Griechenland und Türkei ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Grenzkontrollen sorgen weiterhin für Verzögerungen Seit Mai 2025 werden an allen deutschen Außengrenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen durchgeführt. Vor allem an stark frequentierten Autobahnübergängen können dadurch längere Wartezeiten entstehen.

Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden. Verzögerungen sind außerdem an Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12), Forst (A15) sowie auf der A7 bei Ellund an der Grenze zu Dänemark möglich. Auch bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Reisende zusätzliche Wartezeiten einplanen.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

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