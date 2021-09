SUV Neuzulassungen August 2021 Rote Zahlen bei den Offroadern

Unter den Blinden, so weiß der Volksmund, ist der Einäugige König. Und ähnlich kann man wohl über das SUV-Segment urteilen, wo es im August einen Neuzulassungsrückgang um 8,4 Prozent gab. Und das ist immerhin ein erheblich kleineres Minus als der alarmierende Rückgang des Gesamtmarkts – die Pkw-Neuzulassungen insgesamt gingen im August um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück.

71.340 der insgesamt 193.307 Pkw-Neuzulassungen im Juli entfielen auf Geländewagen und SUV, entsprechend nähert sich das Segment inzwischen der Marke von 40 Prozent Anteil am Gesamtmarkt.

SUV-Neuzulassungen Juli 2021

Die Halbleiterkrise hat den Markt fest im Griff und wird den Autobauern wohl auch längerfristig das Geschäft verhageln. Gerade einmal 18 Modellreihen (von inzwischen 116) im SUV-Segment konnten im August zulegen, beim Rest steht ein Minus vor der Entwicklung, vom Publikumsliebling wie dem VW Tiguan (-34%) bis zu Mauerblümchen wie dem Lexus RX (-70%).

Neuzugang im Video: Tesla Model Y

Der Neuzugang des Monats ist ein amerikanischer Chinese: Tesla schickte die erste Charge Model Y aus der Gigafactory in Shanghai auf die lange Reise, um einige deutsche Vorbestellungen abzuarbeiten. Rund 900 Stück des Model Y bekamen im August erstmals ein deutsches Kennzeichen verpasst und unterstreichen damit die zunehmende Bedeutung rein elektrisch betriebener SUV.

Tabelle: Die Top 20 Neuzulassungen der SUV im Juli 2021

Top 20 SUV Neuzulassungen August 2021 Modellreihe Anzahl 08/21 Anzahl 01-08/21 SKODA KAROQ 1.156 14.068 OPEL GRANDLAND X 1.179 11.907 SKODA KAMIQ 1.196 12.798 DACIA DUSTER 1.239 8.604 VW ID.4 1.278 8.192 SKODA ENYAQ 1.326 6.644 HYUNDAI TUCSON 1.417 11.629 RENAULT CAPTUR 1.423 12.617 BMW X1 1.517 17.194 AUDI Q5 1.975 11.157 OPEL MOKKA 1.992 14.952 BMW X3 2.061 16.050 SEAT FORMENTOR 2.063 11.983 FORD KUGA 2.122 20.533 VW T-CROSS 2.384 22.730 AUDI Q3 2.417 17.370 HYUNDAI KONA 2.743 20.619 MERCEDES GLK, GLC 2.913 20.741 VW TIGUAN 2.925 44.679 VW T-ROC 4.169 40.029

Tesla ist auf dem E-SUV-Markt ja nicht alleine auf weiter Flur, obwohl man diesen seinerzeit mit dem Model X begründet hatte. Inzwischen ist die Verknüpfung des trendigen SUV-Themas mit dem forcierten Stromantrieb das Lieblingsthema bei den Autoherstellern, das sieht man auch in der Tabelle mit den Modellen VW ID.4 oder Skoda Enyaq. Und selbst bei den Baureihen, die nur zum Teil elektrisiert werden, schlägt sich das nieder – beispielsweise sind 1.205 der 2.743 im August neu zugelassenen Hyundai Kona Elektroversionen, auch beim Opel Mokka und beim Mercedes GLC sind mehrere 100 Modelle mit Batterie statt Benzintank an den August-Zulassungen beteiligt.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Die SUV verlieren, aber nicht ganz so arg wie der Gesamtmarkt – ein kleiner Trost. Die Halbleiterkrise wird auch noch auf längere Sicht für Verwerfungen im Lieblingssegment der deutschen Autokäufer sorgen. Immer mehr SUV treten inzwischen mit Elektroantrieb an.