SUV Neuzulassungen 2021 Der Tiguan ist geschlagen – aus eigenem Haus

Das Jahr 2021 ist vorüber, Zeit für die Bilanz, diesmal im Hinblick auf die Lieblinge der deutschen Autokäufer. Denn obwohl das Jahr 2021 insgesamt eher zum vergessen war, konnten sich die SUV behaupten und sogar gegenüber dem Vorjahr um über sieben Prozent zulegen. Die Millionenmarke wurde zwar nicht erreicht, aber mit 947.849 Neuzulassungen bei den Geländewagen und SUV erreicht das Segment immerhin rund 36 Prozent am Gesamtmarkt (2.622.132 Neuzulassungen insgesamt).

VW T-Roc ist der neue Spitzenreiter

Seit einer gefühlten Ewigkeit steht der VW Tiguan für das meistverkaufte SUV in Deutschland, so wie der Golf die Kompaktklasse dominiert. 2021 ist damit Schluss gewesen, der König wurde entthront. Und zwar von einem forschen Nachkommen, der noch nicht einmal halb so lange im Geschäft ist. Um fast 2.000 Exemplare ledert der T-Roc den großen Bruder Tiguan ab, was aber auch an den inzwischen hinlänglich bekannten Turbulenzen in der gesamten Autoindustrie lag. Der Tiguan litt besonders unter Halbleitermangel und Corona-Krise und verlor acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

SUV Neuzulassungen 2021

Etliche Neuzugänge prägten 2021 das SUV-Segment, das inzwischen auf über 120 Modellreihen angeschwollen ist. Von Exoten wie dem Lamborghini Urus abgesehen fällt dabei auf, wie sehr inzwischen auch im SUV-Lager gestromert wird. 2021 feierten etliche Elektro-SUV Premiere in der Zulassungsstatistik, darunter der Hyudai Ioniq5 und seint Plattformbruder Kia EV6, der BMW iX, der Opel Mokka E und nicht zuletzt Teslas Model Y. Das macht deutlich, wie sehr sich das einst von Dieselmotoren geprägte Segment wandelt.

Tabelle: Die Top 20 Neuzulassungen der SUV im Dezember 2021

Top 20 SUV Neuzulassungen Dezember 2021 Modellreihe Anzahl 12/21 Anzahl 01-12/21 SEAT FORMENTOR 1.442 17.606 VOLVO XC40 1.443 13.167 SKODA KODIAQ 1.647 16.388 RENAULT CAPTUR 1.674 18.277 HYUNDAI TUCSON 1.693 18.490 SKODA KAROQ 1.707 19.195 VOLVO XC60 1.719 14.549 FORD KUGA 1.926 29.102 AUDI Q3 1.972 24.346 HYUNDAI KONA 2.039 29.982 SKODA KAMIQ 2.055 18.080 MERCEDES GLA 2.057 17.977 BMW X3 2.105 24.157 VW T-CROSS 2.105 34.181 SUZUKI VITARA 2.127 8.416 BMW X1 2.518 25.486 OPEL MOKKA 3.618 26.519 VW TIGUAN 3.924 55.527 MERCEDES GLK, GLC 4.649 33.719 VW T-ROC 5.335 57.424

Zum Jahresende heißt es auch Abschied zu nehmen, denn einige Modelle kehren Deutschland (und der EU) den Rücken oder werden nicht mehr produziert. Vorbei ist es bei uns unter anderem mit dem Ford Edge, auch der Jeep Cherokee kehrt nicht mehr zurück. Der einst recht ansehnlich verkaufte Citroën C4 Cactus hat auch das Zeitliche gesegnet, während das Model X von Tesla weiterhin seine Warteschleifen zieht und auf absehbare Zeit nicht für den deutschen Markt verfügbar ist – eventuell wird es in der zweiten Jahreshälfte soweit sein.

Umfrage 30780 Mal abgestimmt Unabhängig vom Antrieb – könnte ihr nächster Wagen ein SUV sein? Ja, diese Autos sind praktisch und schick Nein, diese Autos sind teuer und unnütz mehr lesen

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Zum Jahresende legen die SUV noch einmal kräftig zu und können damit dem arg gebeutelten Gesamtmarkt wenigstens einen kleinen Schubs geben. Das Millionenziel wurde knapp verfehlt, aber mit rund 950.000 Neuzulassungen erreichen Geländewagen und SUV über 36 Prozent Marktanteil an den Neuzulassungen 2021. Meistverkauftes SUV 2021 ist erstmals seit Ewigkeiten nicht der VW Tiguan, sondern der VW T-Roc.