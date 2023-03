SUV-Neuzulassungen Februar 2023 Tesla führt, VW legt zu, Ineos kommt

Bitte recht freundlich: Mit 206.210 Pkw-Neuzulassungen liegt der deutsche Markt im Februar 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8 Prozent im Plus. Darunter befanden sich 85.031 Geländewagen und SUV, die damit wie üblich kräftiger zulegten als der Gesamtmarkt. Die SUV-Neuzulassungen stiegen im Februar zum Vergleichsmonat um 11,5 Prozent. Damit beträgt der Anteil der Offroader an den Gesamtzulassungen inzwischen 41,8 Prozent.

SUV Neuzulassungen Februar 2023

Satte 130 Modelle umfasst das SUV-Segment inzwischen, doch die wenigsten davon haben noch mit dem Ursprungsgedanken dieser Fahrzeuggattung zu tun. Umso interessanter ist der Neuzugang des Monats, der erstmals in die deutsche Zulassungsstatistik fährt: Der Ineos Grenadier ist ein echter Geländewagen wie es sie früher einmal gab, garniert mit modernsten Antrieben von BMW. Dafür hat er sich hier ein Video verdient, auch wenn es im Februar erst für Platz 121 reichte.

Insgesamt wurde das Geschehen im Februar vor allem von kompakten SUV geprägt. Ein Comeback unter den Top 10 feiert zum Beispiel der Dacia Duster mit einer knappen Verdoppelung der Zulassungszahlen, gut gelaufen ist der Monat aber auch für den Audi Q3 und den VW T-ROC. Der konnte im Februar mit einer Steigerungsrate von 78 Prozent am Markenkollegen Tiguan vorbeiziehen, das reichte allerdings nur für den zweiten Platz. Denn ganz vorne macht sich mal wieder das Model Y von Tesla breit, mit eindrucksvollen 6.442 Neuzulassungen binnen eines Monats.

Ebenfalls elektrisch, aber ein paar Klassen höher angesiedelt, ist der absolute Gewinner des Monats. Ein Plus von bemerkenswerten 460 Prozent und über 1.800 Neuzulassungen bringen dem Audi Q8 einen Platz an der Sonne unter den Top 20. Unter den Volumenmodellen mit über 1.000 Neuzulassungen ging es außerdem für den VW Taigo (+193 %) und den Mercedes GLB (+ 137 %) am stärksten voran. Die höchsten Verluste bei den viel verkauften SUV fährt der Hyundai Kona (- 31 %), der Cupra Formentor (- 29 %) und der Opel Mokka (- 16 %) ein.

Top 20 SUV Neuzulassungen Februar 2023 Modellreihe Anzahl Veränd. ggü.

02/2022 in % SEAT ATECA 1.466 6,3 HYUNDAI KONA 1.493 -30,9 BMW X3 1.543 27,9 SKODA KODIAQ 1.607 -1,0 SKODA KAROQ 1.733 -2,8 AUDI Q5 1.757 62,2 MERCEDES GLA 1.778 54,9 AUDI Q8 1.835 459,5 SEAT FORMENTOR 1.837 -29,2 VW TAIGO 1.948 193,4 DACIA DUSTER 2.012 97,4 VW ID.4, ID.5 2.099 103,2 BMW X1 2.176 -6,6 OPEL MOKKA 2.332 -15,8 AUDI Q3 2.371 45,0 VW T-CROSS 2.442 -10,5 MERCEDES GLK, GLC 3.102 -3,8 VW TIGUAN 4.640 -12,4 VW T-ROC 5.462 78,4 TESLA MODEL Y 6.442 185,8

Der Blick auf die alternativen Antriebe bringt nach dem bereits erwähnten Erfolg des Tesla Model Y auf Platz 1 keine Überraschung, das am zweithäufigsten verkaufte Elektro-SUV im Februar war der VW ID.4. Der dritte Platz geht an den vor Kurzem runderneuerten Audi Q8. Alle drei E-SUV stehen auch bei den Zulassungszahlen der Elektroautos in den Top 5. So führt diese Fahrzeuggattung mit Stromantrieb denselben Erfolgskurs fort, der bei den Verbrenner-SUV seit vielen Jahren zu beobachten ist.

Fazit

Mit einem stabilen Zuwachs geht das SUV-Segment in den zweiten Jahresmonat. Die Elektriker machen weiter Boden gut, nicht nur in Form des souveränen Siegers aus dem Hause Tesla. Auch auf den Plätzen dahinter sortieren sich immer mehr Elektro-SUV ein. Insgesamt stand der Februar aber im Zeichen der Kompakt-SUV.