SUV Neuzulassungen Juni / 1. Halbjahr 2022 Die Halbjahresbilanz: Deutschlands beliebteste SUV

Tiefrote Zahlen kennzeichnen den krisengeschüttelten Automarkt in Deutschland. Um heftige 18 Prozent stürzten im Juni die Neuzulassungszahlen gegenüber dem Vorjahresmonat ins Minus. 224.558 Neuwagen-Zulassungen im Juni sind zu verzeichnen. Doch die SUV-Fraktion trotzt dem Trend, fällt lediglich um 1,7 Prozent zurück und kann sich damit in diesem katastrophalen Umfeld klar behaupten.

SUV Neuzulassungen Juni 2022

Im Juni 2022 wurden insgesamt 92.049 Geländewagen und SUV in Deutschland erstmals zugelassen. Damit beträgt der Anteil der Offroader an den Gesamtzulassungen (224.558) 41 Prozent, eine klare Steigerung gegenüber dem Mai, wo der Anteil noch bei 39 Prozent lag. Traditionell ist der Juni aber auch Zeit für eine erste Zwischenbilanz des Jahres. Insgesamt kamen im ersten Halbjahr 2022 484.480 neue Geländewagen und SUV auf die Straße. Bei insgesamt 1.237.975 Neuzulassungen kommen die Hochbeiner damit auf einen Marktanteil von 39 Prozent. Heißt: Mehr als jeder dritte in Deutschland neu zugelassende Pkw ist ein SUV oder Geländewagen.

Unter den Volumenmodellen mit mehr als 1.000 Neuzulassungen im ersten Halbjahr stechen vor allem einige Importmodelle hervor. Mitsubishi Eclipse Cross (+ 166 %), Kia Sportage (+ 133 %) und Renault Arkana (+ 129 %) sind hier die Gewinner im Feld. Noch heftiger legten zwei Stromer-SUV zu. Der Ford Mustang Mach-E (Verkaufsstart Frühjahr 2021) steigerte sich um 397,7 Prozent, getoppt wird das nur noch vom Audi Q4, der eine Steigerung von 414,8 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 hinlegt.

Passend zum Thema Elektro-SUV im Aufwind: Der Juni bringt nicht nur außergewöhnlich viele Neuzugänge in die Verkaufsstatistik, drei davon (Nissan Ariya, Subaru Solterra und Toyota BZ4) sind BEV. Zumindest teilelektrisiert als HEV beziehungsweise PHEV erhältlich treten die beiden anderen Neulinge erstmals ins Rampenlicht der Zulassungsstatistik, der Alfa Romeo Tonale und der Mazda CX-60.

VW ganz alleine auf dem Treppchen

Auf dem Siegerpodest wird allerdings ausschließlich deutsch gesprochen und es bleibt in der Familie: Drei VW-Modelle zieren die Ränge 1 bis 3. Der T-Roc dominiert mit 27.129 Neuzulassungen den deutschen SUV-Markt, gefolgt vom Altmeister Tiguan (24.714 Neuzulassungen im ersten Halbjahr). Mit spürbarem Abstand (16.750 Neuzulassungen) geht schließlich der T-Cross durchs Ziel. Komplettiert wird die Dominanz des VW-Konzerns in der SUV-Welt mit dem Cupra Formentor, einem echten Senkrechtstarter im ersten Halbjahr. Der spanische Crossover verpasst mit 16.672 Neuzulassungen den ersten Platz nur knapp.

Top 20 SUV Neuzulassungen Mai 2022 Modellreihe Anzahl 05/22 Veränd. ggü.

Mai 2021 in % Anzahl

01/22-05/22 SKODA KODIAQ 1.382 -23,7 7.379 MERCEDES GLB 1.412 55,8 4.916 VOLVO XC60 1.418 6,9 5.062 OPEL CROSSLAND X 1.740 59,5 7.559 OPEL MOKKA 1.761 -22,1 11.007 KIA SPORTAGE 1.838 176,4 6.649 VW TAIGO 1.843 X 6.260 VW ID.4, ID.5 1.849 44,8 5.618 BMW X1 1.873 -9,6 10.010 SKODA KAROQ 1.938 16,5 8.961 MERCEDES GLK, GLC 1.955 19,2 13.186 HYUNDAI KONA 2.027 8,9 10.456 AUDI Q5 2.169 96,5 8.276 AUDI Q3 2.499 1,0 9.934 BMW X3 2.548 31,4 9.867 SEAT FORMENTOR 2.562 69,9 13.675 VW TIGUAN 2.800 -42,7 20.385 VW T-CROSS 3.309 22,8 13.359 FORD KUGA 3.484 44,1 11.159 VW T-ROC 5.273 -0,3 20.380

An dieser Stelle mittlerweile obligatorisch ist ein Blick auf die Stromer im SUV-Gewand. Viele von ihnen, wie der Opel Mokka oder der Mercedes EQC, verstecken sich dabei in der jeweiligen Baureihe mit den diversen Antrieben, doch auch die nur als Elektroauto lieferbaren SUV werden immer mehr. Bei den SUV mit Elektroantrieb liegt im ersten Halbjahr 2022 der Hyundai Kona vorne: Mit 7.587 Neuzulassungen schiebt er sich mit hauchdünnem Vorsprung auf Platz 1, dicht gefolgt vom Tesla Model Y (7.458 Neuzulassungen) au dem zweiten Platz. Der dritte Rang geht abermals nach Wolfsburg, 7.028 ID.4 und den darauf basierenden ID.5 konnte VW in den ersten sechs Monaten ausliefern.

Fazit

Während der Gesamtmarkt in Deutschland im freien Fall ist, können sich die Geländewagen und SUV behaupten. Etliche Modelle verzeichnen im ersten Halbjahr sogar zum Teil deutliche Gewinne. In der Halbjahresbilanz dominiert der VW-Konzern die Top-Platzierungen, aber auch die anderen deutschen Hersteller liegen weit vorne. Ein Grund für diesen Erfolg inmitten der Krise dürfte neben der starken Nachfrage nach SUV auch sein, dass die Autohersteller die margenstärkeren SUV-Modelle bei der Produktion bevorzugen.