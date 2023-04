SUV-Neuzulassungen März 2023 Für VW scheint die Sonne, Tesla fährt hinterher

Es geht aufwärts zum Ende des ersten Quartals. Mit 281.361 Pkw-Neuzulassungen steigen die März-Zulassungszahlen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 17 Prozent. Stärkstes Segment ist wie üblich das der SUV. 115.401 Geländewagen und SUV wurden in Deutschland erstmals zugelassen. Damit beträgt der Anteil der Offroader an den Gesamtzulassungen 41,0 Prozent.

SUV Neuzulassungen März 2023

Kräftig abgeräumt hat im abgelaufenen Monat der Volkswagen-Konzern. Zwölf Modelle in den Top 20, davon allein von der Kernmarke VW fünf Baureihen, es lief schon mal schlechter für die Wolfsburger. Noch schöner wird man es bei VW finden, dass gleich zwei VW-SUV vor dem Model Y einparken, das im Februar noch auf Platz 1 durchs Ziel fuhr. Ganz vorn im März: Der VW T-Roc.

Die Premium-Phalanx bei den meistverkauften SUV wird von Mercedes angeführt. Die mächtig angehobenen Preise der neuen Generation haben dem Absatz des GLC nicht geschadet, mit einem Zuwachs um 37,4 Prozent gegenüber dem Vorjahres-März fährt er vor BMW X1 und Audi Q3 durchs Ziel, wenn auch mit knappem Vorsprung.

Die stärksten Zuwächse bei den marktrelevanten Modellen mit über 1.000 Neuzulassungen verzeichnet im März der vollelektrische Audi Q8 mit einer satten Steigerung um 390 Prozent. Kräftig zugelegt hat außerdem der VW ID.4 (+ 213 %) und der Suzuki Vitara (+ 189 %). Auf der Verliererseite der vielverkauften Modelle finden sich im März der Cupra Formentor (- 37 %), der Ford Kuga (- 37 %) und der Opel Crossland (- 29 %).

Top 20 SUV Neuzulassungen März 2023 Modellreihe Anzahl Veränd. ggü.

03/2022 in % AUDI Q2 1.979 34,2 SEAT ATECA 1.986 66,6 SKODA KAROQ 2.021 -17,1 DACIA DUSTER 2.142 53,9 SKODA KODIAQ 2.259 30,5 VW TAIGO 2.302 61,8 MERCEDES GLA 2.326 94,6 HYUNDAI KONA 2.431 -7,7 OPEL MOKKA 2.516 -5,6 SEAT FORMENTOR 2.869 -37,0 AUDI Q5 2.911 50,4 NISSAN QASHQAI 2.987 122,7 VW T-CROSS 2.987 0,6 VW ID.4, ID.5 3.212 213,1 AUDI Q3 3.236 37,4 BMW X1 3.367 61,6 MERCEDES GLK, GLC 3.855 37,4 TESLA MODEL Y 5.701 125,4 VW TIGUAN 6.010 14,4 VW T-ROC 7.524 125,9

Der Blick auf die alternativen Antriebe sieht erneut das Model Y von Tesla in Führung, das bei den Gesamtzulassungen der SUV im März auf Rang drei landet. Auf Platz 2 der SUV-Stromer landet der VW ID.4, der dritte Platz geht nach Ingolstadt. Allerdings nicht an den Q8 E-Tron, sondern an das kompakte Modell Q4 E-Tron.

Fazit

Die SUV-Absatzzahlen wachsen weiterhin stärker als der Gesamtmarkt. Im März konnten die SUV rund 23 Prozent zulegen. Damit endet das erste Quartal 2023 recht erfreulich für die Offroader. 274.056 Geländewagen und SUV wurden von Januar bis März 2023 erstmals in Deutschland zugelassen.