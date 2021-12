SUV Neuzulassungen November 2021 China kommt, VW verliert, Elektro brummt

Das Drama geht auch im November weiter, nach wie vor ist bei den Neuwagenverkäufen Land unter. Mit einem Minus von 31,7 Prozent hat sich der Abschwung bei den Neuzulassungen in Deutschland zwar etwas abgeschwächt (im Vormonat waren es noch -35 Prozent), doch darüber kann man sich in der Autoindustrie auch nur mit Galgenhumor freuen. Nach wie vor haben Halbleitermangel und coronabedingte Ausfälle die Branche fest im Griff.

Weniger hart geht es mit den SUV abwärts, hier liegt der Rückgang gegenüber dem November 2020 bei 11,0 Prozent. Bei den Geländewagen und SUV kamen 77.404 Exemplare zur Auslieferung, der Marktanteil liegt damit nahezu unverändert bei 39,0 Prozent für dieses Segment. Von der Millionenmarke für das Gesamtjahr kann man sich damit schon mal verabschieden, 859.499 Fahrzeuge der Hochbeiner-Fraktion wurden von Januar bis November in Deutschland erstmals zugelassen. Das wird der Dezember sicher auch nicht mehr herausreißen.

SUV Neuzulassungen November 2021

Für den einstigen Marktführer VW Tiguan geht es weiter drastisch bergab. Fast 60 Prozent verliert das einstige Erfolgsmodell der Wolfsburger im Vergleich zum Vorjahresmonat, das reicht nur noch für Rang sieben. Dass VW mit dem T-Roc nun den neuen Tabellenführer stellt, kann das Management auch nur mittelmäßig erfreuen, denn auch der verliert 17,3 Prozent und damit mehr als der Segment-Durchschnitt. Hier bleibt zu hoffen, dass das jüngste Facelift dem Kompakt-SUV wieder ein bisschen in die Spur hilft.

Auch wenn die Top 10 (mit Ausnahme des Hyundai Kona) fest in deutscher Hand sind, bleibt mit Ausnahme des VW T-Cross (+10,1 %) kein Modell "ungerupft". Bemerkenswert an der Tabellenspitze: Mit BMW (X3, X1) und Mercedes (GLC, GLA) sind im November gleich vier Premium-Modelle unter den zehn meistverkauften SUV in Deutschland.

Neuzugang im Video: Der MG EHS

Wie Kai aus der Kiste ploppt im November ein chinesischer Hersteller in der SUV-Tabelle auf. Die ehemals britische Marke MG, inzwischen im Markenimperium von SAIC aus Shanghai eingegliedert, fährt mit gleich drei Modellen erstmals in die Charts. Marvel, ZS und EHS heißen die SUV – Erstgenannte rein elektrisch angetrieben, Letzterer ein Plug-in-Hybrid zum Discount-Preis (siehe Video oben). Der MG EHS schafft es sogar, aus dem Stand unter die Top 50 zu fahren. Ob dieser Coup dauerhaft gelingt, bleibt abzuwarten, in unserem Test hinterließ das Modell gemischte Gefühle.

Tabelle: Die Top 20 Neuzulassungen der SUV im November 2021

Top 20 SUV Neuzulassungen November 2021 Modellreihe Anzahl 11/21 Veränd. ggü. 11/20 in % Anzahl 01/21-11/21 BMW X5 1.236 -5,6 12.010 RENAULT CAPTUR 1.296 -44,0 16.603 SKODA ENYAQ 1.417 X 11.878 HYUNDAI IONIQ5 1.456 X 5.825 DACIA DUSTER 1.543 0,7 12.447 AUDI Q3 1.633 -28,2 22.374 SKODA KAROQ 1.681 -17,5 17.488 HYUNDAI TUCSON 1.784 39,8 16.797 TESLA MODEL Y 1.787 X 3.834 AUDI Q5 1.792 -29,7 16.492 BMW X3 2.000 -4,6 22.052 MERCEDES GLA 2.129 -1,0 15.920 BMW X1 2.151 -29,4 22.968 VW TIGUAN 2.212 -57,5 51.603 HYUNDAI KONA 2.506 -44,9 27.943 OPEL MOKKA 2.535 X 22.901 FORD KUGA 2.557 -10,9 27.176 VW T-CROSS 3.077 10,1 32.076 MERCEDES GLK, GLC 3.964 -8,7 29.070 VW T-ROC 4.719 -17,3 52.089

Dieser Markteintritt macht auch klar, dass die Kombination SUV und Elektroantrieb von vielen Marken als heilsbringend gesehen wird. Zumindest die Absatzzahlen scheinen das zu bestätigen. Mit VW ID.4, Hyundai Kona, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq und Tesla Model Y (in dieser Reihenfolge) schaffen gleich fünf E-SUV vierstellige Absatzzahlen im November.

Umfrage 29792 Mal abgestimmt Unabhängig vom Antrieb – könnte ihr nächster Wagen ein SUV sein? Ja, diese Autos sind praktisch und schick Nein, diese Autos sind teuer und unnütz mehr lesen

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Passend zur Jahreszeit bleiben die Aussichten auf dem Pkw-Markt trübe. Dass der Absturz nicht mehr ganz so steil ausfällt wie im Vormonat, tröstet dabei auch nicht sehr. Offenbar sind die SUV jedoch noch ein kleiner Lichtblick für die Hersteller, denn hier sind die Minus-Zahlen nicht gar so extrem wie im Gesamtmarkt. Klarer Trend: Auch hier sind voll- und teilelektrische Modelle mächtig auf dem Vormarsch.