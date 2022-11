SUV-Neuzulassungen Oktober 2022 VW feiert SUV-Erfolge wie in alten Zeiten

Im Oktober erholt sich der Automarkt in Deutschland weiter, steigt um knapp 17 Prozent gegenüber den Zulassungszahlen des letztjährigen Oktobers. Allerdings gibt es einen Rückgang gegenüber dem aus vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Vormonat, im September hatte Tesla die Tabelle gerockt. Im abgelaufenen Zulassungsmonat wurden die amerikanischen Vollelektriker wieder auf Normalmaß gestutzt. 208.642 Pkw wurden im Oktober 2022 neu zugelassen und damit +16,8 Prozent mehr als in 10/21.

MIt 86.033 Geländewagen und SUV unter den Neuzulassungen wird der Rekord-Marktanteil aus dem September (42,8 Prozent) zwar knapp verfehlt, er liegt mit 41,2 Prozent aber immer noch sehr hoch. Die Marke von einer Million verkauften SUV und Geländewagen in 2022 kommt damit in Sichtweite, dürfte aber wahrscheinlich verfehlt werden. 829.286 Neuzulassungen in diesem Segment waren es insgesamt seit Januar.

SUV Neuzulassungen Oktober 2022

Mit einem echten Statement meldet sich dabei VW zurück, was bereits im letzten Monat absehbar war. Wie in alten Zeiten fährt der VW Tiguan mit Macht an die Spitze der SUV-Armada und holt dabei auch gegenüber dem markeninternen Stückzahlen-Herausforderer T-Roc wieder kräftig auf, ein Plus von 210 Prozent für den Tiguan gegenüber dem Oktober 2021 ist eine echte Ansage. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Tiguan allerdings noch leicht (- 7,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Minus.

Bleiben wir kurz bei VW: Mit den nahezu durchgängig gesteigerten Zulassungszahlen (Ausnahme: Der T-Cross schwächelt mit – 40,4 Prozent ein bisschen) ist die Marke mit Abstand führend bei den Geländewagen und SUV in Deutschland. 154.767 SUV mit VW-Markenemblem wurden von Januar bis Oktober 2022 neu zugelassen, das entspricht einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Angesichts des aus insgesamt 123 Modellen bestehenden SUV-Segments eine stolze Zahl. Zum Vergleich: Tesla verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf 24.177 Neuzulassungen für das SUV Model Y, das aktuell einzige SUV der Marke.

Der Blick auf die Gewinne und Verluste bei Volumenmodellen ab 1.000 Neuzulassungen hat bei aller Marktmacht der Wolfsburger dennoch einen VW am Ende der Liste, den T-Cross mit dem erwähnten Minus von 40,4 Prozent. Auf ähnlichem Level ging es für den Skoda Enyaq (-38,7 Prozent) und den Mercedes GLC (-36,3 Prozent) gegenüber dem Oktober 2021 abwärts. Den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht dafür ebenfalls ein Mercedes, der GLB steigert sich um 238 Prozent. Zweiter Platz bei den Gewinnen: Der Tiguan mit plus 210 Prozent, auf Platz 3 landet der Mitsubishi Eclipse Cross mit plus 202 Prozent.

Top 20 SUV Neuzulassungen Oktober 2022 Modellreihe Anzahl 10/22 Veränd. ggü. 10/21 in % Anzahl 01/22-10/22 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.385 201,7 12.053 MERCEDES GLB 1.387 238,3 10.776 MERCEDES GLK, GLC 1.439 -36,3 20.873 HYUNDAI TUCSON 1.606 -2,9 14.728 TESLA MODEL Y 1.622 X 24.177 HYUNDAI KONA 1.671 -16,1 19.751 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.697 37,2 11.638 VW TAIGO 1.762 X 15.345 AUDI Q5 1.790 -0,7 18.551 SKODA KAROQ 1.810 119,1 17.923 BMW X3 1.881 -3,8 20.915 AUDI Q3 2.080 42,2 23.645 VW ID.4, ID.5 2.115 106,9 14.785 VW T-CROSS 2.220 -40,4 24.923 MERCEDES GLA 2.331 16,2 13.427 OPEL MOKKA 2.723 3,7 22.987 SEAT FORMENTOR 3.117 178,6 26.408 FORD KUGA 3.299 22,5 25.866 VW T-ROC 5.223 16,4 49.619 VW TIGUAN 6.037 210,2 45.638

An dieser Stelle mittlerweile obligatorisch ist ein Blick auf die Stromer im SUV-Gewand. Viele von ihnen, wie der Opel Mokka E oder der Mercedes EQC, verstecken sich dabei in der jeweiligen Baureihe mit den diversen Antrieben. Doch auch die nur als Elektroauto lieferbaren SUV werden immer mehr. Bei den SUV mit Elektroantrieb liegt im Oktober 2022 ebenfalls ein VW in Führung, der ID.4 mit 2.115 Neuzulassungen. Den zweiten Platz bei den E-SUV erreicht der Tesla Model Y mit 1.662 Neuzulassungen. Platz Nummer Drei geht im September nach Rüsselsheim: Der Opel Mokka E mit 1.531 Neuzulassungen steht ebenfalls auf dem Treppchen.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Fast wie früher: VW einsam an der Spitze, der Tiguan regiert das SUV-Lager. So war es lange Jahre der Fall, doch zuletzt musste der ehemalige SUV-Regent kräftig Federn lassen. Trotz des starken Zuwachs im Oktober ist der Tiguan im bisherigen Jahresverlauf noch im Minus, da kommt es jetzt auf den Endspurt im November und Dezember an. Tesla ist nach dem überfallartigen Putsch im Vormonat mit über 9.000 zugelassenden Model Y wieder auf Normalmaß eingebremst, die jetzt erreichten rund 1.600 Neuzulassungen dürften der regulären monatlichen Absatzmenge deutlich näher kommen als die Zulassungs-Stunts, welche die Marke regelmäßig zum Quartals-Ende durchzieht.