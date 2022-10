SUV-Neuzulassungen September 2022 Teslas SUV ist neuer Meister aller Klassen

Mit dem zweitstärksten Monat des Jahres kehrt im September etwas Zuversicht auf den deutschen Automarkt zurück. Insgesamt 224.816 Pkw Neuzulassungen verzeichnet das KBA im letzten Monat des dritten Quartals, gegenüber dem Vorjahres-September eine sehr deutliche Steigerung um 14,5 Prozent. Maßgeblichen Anteil an dieser Steigerung haben, das ist dann keine so große Überraschung mehr, die SUV mit einem Plus von 32,5 Prozent gegenüber September 2021.

Die Offroad-Fraktion aus Geländewagen und SUV stellte im abgelaufenen Monat einen Anteil von 42,8 Prozent (Vormonat: 41,2 Prozent) an den Gesamtzulassungen; die 50-Prozent-Marke kommt also allmählich in Sichtweite. 96.268 Einheiten stellte dieses Segment im September an den Gesamtzulassungen.

SUV Neuzulassungen September 2022

Einen Neuzugang gibt es im September nicht zu vermelden, aktuell werden 122 Modellreihen bei den SUV und Geländewagen einsortiert. Dafür gibt es in den Top 50 ein außergewöhnliches Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Mit stolzen 546 Neuzulassungen im September kommt der Toyota Land Cruiser auf Platz 47. Der große Geländewagen von Toyota ist üblicherweise eher für zweistellige Zulassungszahlen gut, nicht zuletzt verursacht durch superlange Lieferzeiten. Eine Erklärung hierzu findet sich im Rückzug von Toyota aus dem russischen Markt (die Gründe sind bekannt), wodurch zuvor verplante Kontingente der Offroad-Legende nun für andere Märkte frei wurden.

Derartige klassische Gefühle kann Tesla sicher nicht wecken, dafür hat die Company von Elon Musk im September ein ziemliches Ausrufezeichen gesetzt. Das Model Y hat die versammelte SUV-Konkurrenz beispiellos gebügelt. Fast 10.000 Einheiten in einem Monat auf die deutschen Straßen zu bringen, das schafft aktuell nicht mal der VW Golf. Dementsprechend räumt das Model Y im September nicht nur den Klassensieg ab, sondern wird gleich das meistverkaufte Auto in Deutschland überhaupt. Elon gefällt das.

Comeback für den Tiguan

Das ist für den VW Tiguan doppelt blöd, denn erstmals seit Langem kann der einstige Marktführer an seinem stallinternen Rivalen T-Roc vorbeifahren und mit einem Zuwachs um satte 112 Prozent wieder mit ordentlichen Stückzahlen punkten. Hilft aber nichts, nur Platz zwei für den Tiguan.

Der Blick auf die Gewinne und Verluste bei Volumenmodellen ab 1.000 Neuzulassungen sieht den Skoda Enyaq weit hinten in der Tabelle. Der Elektro-SUV verliert im Vergleich zum September 2021 immerhin 50,6 Prozent. Nicht ganz so toll lief es auch für den Hyundai Kona (-28,2%) und den Mercedes GLC (-25,1%). Die drei Modelle mit den stärksten Zuwächsen im Vorjahresvergleich heißen dagegen VW ID.4 (+139,5%), Ford Kuga (+151,9%) sowie Mitsubishi Eclipse Cross. Der Japaner verzeichnet den größten Gewinn bei den Volumenmodellen mit einer Steigerung um 220,5 Prozent.

Top 20 SUV Neuzulassungen September 2022 Modellreihe 09/22 Veränd. ggü.

09/21 in % 01-09/22 KIA SPORTAGE 1.495 130,4 13.823 OPEL GRANDLAND X 1.498 75,6 8.068 MERCEDES GLC 1.577 -25,1 19.434 HYUNDAI TUCSON 1.616 -6,6 13.122 VW TAIGO 1.754 X 13.583 SKODA KAMIQ 1.763 49,8 11.684 BMW X5 1.813 69,3 11.607 AUDI Q5 1.864 7,1 16.761 VW T-CROSS 1.925 -24,4 22.703 HYUNDAI KONA 2.030 -28,2 18.080 MERCEDES GLA 2.095 118,9 11.096 BMW X3 2.272 11,0 19.034 OPEL MOKKA 2.307 -17,3 20.264 VW ID.4, ID.5 2.441 139,5 12.670 AUDI Q3 2.597 36,1 21.565 SEAT FORMENTOR 2.901 55,9 23.291 FORD KUGA 3.511 151,9 22.567 VW T-ROC 5.135 79,9 44.396 VW TIGUAN 5.887 112,8 39.601 TESLA MODEL Y 9.846 X 22.555

An dieser Stelle mittlerweile obligatorisch ist ein Blick auf die Stromer im SUV-Gewand. Viele von ihnen, wie der Opel Mokka-e oder der Mercedes EQC, verstecken sich dabei in der jeweiligen Baureihe mit den diversen Antrieben. Doch auch die nur als Elektroauto lieferbaren SUV werden immer mehr. Bei den SUV mit Elektroantrieb liegt im September 2022 wie bereits beschrieben der Tesla Model Y vorne: Nach einem dritten Platz im Vormonat ist der SUV-Stromer im September dank 9.846 Neuzulassungen auch das meistverkaufte Auto Deutschlands. Den zweiten Platz bei den E-SUV erreicht der VW ID.4/ID.5 mit 2.441 Neuzulassungen. Platz Nummer drei geht im September nach Korea: Der Hyundai Ioniq 5 mit 1.453 Neuzulassungen steht ebenfalls auf dem Treppchen.

Umfrage 46871 Mal abgestimmt Unabhängig vom Antrieb – könnte ihr nächster Wagen ein SUV sein? Ja, diese Autos sind praktisch und schick Nein, diese Autos sind teuer und unnütz mehr lesen

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Die forcierten Lieferungen zum Quartals-Ende ist man von Tesla seit Langem gewohnt. Einen solchen Aufschlag hat die E-Auto-Company in Deutschland allerdings noch nie hingelegt. Mit 9.846 ausgelieferten und neu zugelassenen Model Y in nur einem Monat rockt Tesla den gesamten deutschen Automarkt. Da haben die deutschen Wettbewerber speziell im Hinblick auf die Lieferfähigkeit noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.