900 km Reichweite: Neuer BMW iX3 LWB (2026)

Der BMW iX3 LWB basiert auf der sechsten Generation der eDrive-Technologie und setzt auf eine 800-Volt-Architektur, die schnelles Laden ermöglicht. Mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 400 kW kann das Fahrzeug in nur zehn Minuten über 400 Kilometer Reichweite nachladen. Der Akku ist mit zylindrischen Batteriezellen ausgestattet, die eine optimierte Energiedichte bieten. Laut Herstellerangaben erreicht der iX3 LWB eine Reichweite von über 900 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus. Dieser Wert liegt deutlich über den WLTP-Angaben des europäischen Modells mit maximal 805 Kilometern – allerdings sind die beiden Testzyklen nicht direkt vergleichbar.

Zusätzlich bietet das Fahrzeug Vehicle-to-Load-Funktionen (V2L), mit denen externe Geräte direkt aus der Hochvoltbatterie betrieben werden können. Dieses Feature erfreut sich insbesondere in Asien wachsender Beliebtheit und unterstreicht die Alltagstauglichkeit des Modells.

Raumkonzept und Komfort Ein wesentliches Merkmal des iX3 LWB ist sein verlängerter Radstand von 3.005 Millimetern, der ein großzügiges Platzangebot im Fond schafft. Die Außenlänge wächst auf knapp 4,89 Meter, wodurch sich das Modell in die Nähe der Fünf-Meter-Klasse bewegt. Dank der Neuen-Klasse-Plattform ohne Mitteltunnel entsteht ein offenes Raumgefühl, das vor allem von Chauffeur-Kunden geschätzt wird.

Das speziell für China entwickelte Fahrwerk sorgt für einen ausgewogenen Mix aus Komfort und Stabilität – sowohl im dichten Stadtverkehr als auch auf langen Strecken. Trotz der Vergrößerung bleibt das dynamische Fahrverhalten erhalten, was durch die neue "Heart of Joy"-Steuereinheit unterstützt wird.

Lokalisierte Software und digitale Features Der BMW iX3 LWB hebt sich durch seine umfangreiche Softwarelokalisierung hervor: Rund 70 Prozent der digitalen Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern wie Alibaba und Huawei entwickelt. Das neue Panoramic iDrive-System integriert lokale Navigationsdienste wie Amap sowie Sprachassistenten, die speziell an chinesische Verkehrsbedingungen angepasst sind.

Zudem bietet das Fahrzeug fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, die gemeinsam mit Momenta entwickelt wurden. Diese Systeme sind auf komplexe urbane Szenarien zugeschnitten und sollen durch regelmäßige Over-the-Air-Updates kontinuierlich verbessert werden.

Vergleich zum BMW X5 Obwohl sich der iX3 LWB in seinen Dimensionen dem X5 annähert, bleibt er in klassischen SUV-Disziplinen wie Ladevolumen und Anhängelast hinter seinem Verbrenner-Pendant zurück. Der X5 bietet bis zu 3.500 Kilogramm Anhängelast, während der iX3 LWB vor allem bei Antriebstechnologie und Digitalisierung punktet.

Die Langversion des iX3 richtet sich primär an Kunden, die Wert auf elektrifizierte Mobilität und ein modernes digitales Erlebnis legen – Aspekte, bei denen sie dem X5 überlegen ist.