Audi RS Q6 Sportback E-Tron erwischt: Porsche Macan Turbo mit anderem Logo

Das sportlichen Topmodell positioniert sich oberhalb des SQ6 Sportback E-Tron und soll die Rolle des leistungsstärksten Elektro-SUV innerhalb der Baureihe übernehmen. Technisch basiert es auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten PPE-Plattform. Diese Architektur kommt unter anderem auch beim Macan Electric zum Einsatz.

Deutlich sportlichere Auslegung erkennbar Im Vergleich zum bereits bekannten SQ6 fallen mehrere Änderungen an Karosserie und Aerodynamik auf. Die Front wirkt klar eigenständig gestaltet, mit größeren Lufteinlässen und zusätzlichen Öffnungen zur Kühlung der Bremsanlage. Sichtbar sind zudem größere Bremssättel, was auf eine höhere Leistungsfähigkeit hindeutet.

Auch an den Seiten zeigen sich Anpassungen. Schmale Luftauslässe an den vorderen Kotflügeln sowie modellspezifische Leichtmetallräder deuten auf eine gezielte Optimierung von Luftführung und Fahrdynamik hin. Insgesamt liegt der Prototyp sichtbar tiefer auf der Straße als die bisherigen Varianten. Am Heck bleibt die Grundform erhalten, allerdings mit neuem Stoßfänger und sportlicher ausgelegtem Diffusor. Die Gestaltung orientiert sich optisch an klassischen RS-Modellen, wenngleich ohne das Auspuffendrohr-Design.

Innenraum mit bekannten Elementen Konkrete Einblicke in den Innenraum gibt es aktuell nicht. Erwartet wird jedoch eine weitgehend bekannte Architektur aus dem Q6 E-Tron. Dazu gehören ein digitales Kombiinstrument mit rund 11,9 Zoll, ein zentrales Infotainment-Display mit etwa 14,5 Zoll sowie ein optionaler Bildschirm für den Beifahrer.

Für die RS-Version gelten sportlich ausgelegte Sitze, spezifische Dekorelemente und zusätzliche Anzeigen als wahrscheinlich. Technische Änderungen im Bedienkonzept sind dagegen nicht zu erwarten.

Antrieb orientiert sich am Macan Offizielle Daten zum Antrieb liegen noch nicht vor. Der SQ6 nutzt eine Batterie mit rund 100 kWh sowie einen Dualmotor-Allradantrieb mit 490 PS. Für den RS Q6 ist eine deutlich höhere Leistung anzunehmen.

Als Referenz dient der technisch eng verwandte Porsche Macan Turbo Electric. Dieser erreicht 584 PS (per Over-Boost 639 PS) und ein Drehmoment von über 1.100 Nm. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Audi ein ähnliches Leistungsniveau anstrebt, möglicherweise mit leicht geringeren Werten.

Das kostet der Audi RS Q6 E-Tron Der Audi präsentiert den RS Q6 E-Tron noch 2026, der Marktstart dürfte Ende 2026/Anfang 2027 erfolgen. Preislich rangiert das elektrische SUV-Coupé über dem SQ6 ab 97.150 Euro. Die 100.00-Euro-Schallgrenze wird locker geknackt, auch vor dem Hintergrund, dass der Macan Turbo ab 115.500 Euro in der Preisliste steht