BMW hat die Auslieferung des iX in den USA beendet und richtet sein elektrisches SUV-Portfolio dort auf die Neue Klasse aus. Diese Information wurde von BMW gegenüber dem "BMW Blog" bestätigt und betrifft zunächst ausschließlich den US-Markt. In anderen Regionen bleibt das Modell weiterhin im Programm, ein globales Produktionsende ist bislang nicht kommuniziert worden.Elektro-FlaggschiffDer iX war 2021 als zweites vollelektrisches SUV der Marke (nach dem in China gebauten iX3) in den Markt eingeführt worden und markierte einen technologischen und gestalterischen Bruch innerhalb der BMW-Produktpalette. Mit seiner eigenständigen Karosseriearchitektur, einem weitgehend neu konzipierten Innenraum und der damals neuen fünften Generation des eDrive-Systems fungierte er als Plattform für technische Entwicklungen, die später in weitere Baureihen übernommen wurden. Varianten wie der xDrive50 beziehungsweise xDrive60 sowie die M60- und M70-Modelle deckten ein breites Leistungs- und Reichweitenspektrum ab und positionierten den iX im oberen SUV-Segment.Dabei diente der iX im Rückblick weniger als Volumenmodell, sondern als technologisches Leuchtturm-Projekt. Die Entwicklung des elektrischen Antriebsstrangs der fünften Generation wurde im iX erprobt und weiterentwickelt, bevor diese Technologie in andere Baureihen übernommen wurde.\n\t\t\t,\n\t\tBMW selbst verweist im Zusammenhang mit der Entscheidung auf den Übergang zur Neuen Klasse und die damit verbundene technologische Plattformumstellung. Der Fokus liegt dabei auf der sechsten Generation des eDrive-Systems (Gen6), die eine höhere Effizienz, gesteigerte Ladeleistung und eine stärker integrierte Fahrzeugarchitektur ermöglichen soll. Der iX3 Neue Klasse wird dabei als erstes Serienmodell dieser neuen Architektur für den US-Markt genannt und soll dort in den kommenden Monaten eingeführt werden.Die Neue Klasse übernimmtDie Rolle des Nachfolgers im SUV-Segment wird perspektivisch ebenfalls neu verteilt. Neben dem iX3 werden auch ein iX5 und ein iX7 als Teil der kommenden Neue-Klasse-Generation erwartet, die mittelfristig den iX ablösen werden.Die Entscheidung zur Einstellung der US-Zuteilung des iX steht vor allem im Zusammenhang der Marktentwicklung für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten. Dort hatten sich die Rahmenbedingungen zuletzt verändert, unter anderem durch Anpassungen bei Förderprogrammen. Das hatte in jüngster Vergangenheit auch dazu geführt, dass VW Produktion und Vertrieb des ID.4 in den USA einstellt.\n\t\t\t,\n\t\t