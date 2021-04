Baltasar Elektro-Sportwagen Will super sein und kommt aus Spanien

Eine neue Marke und ein neuer Stern am Firmament der elektrischen Supersportwagen kommt mit dem Baltasar aus Spanien. Premiere feiert er am 21. April 2021.

Im spanischen Barcelona wurde eine neue Sportwagenmarke geboren. Der Name – Baltasar – nach dem Unternehmensgründer Baltasar López, der sich als Automobilingenieur und Technologieunternehmer vorstellt.

Baltasar Baltasar: Newcomer bei den Elektro-Superspiortwagen.

Selbstentwickelter Elektroantrieb

Schlicht Baltasar heißt auch das erste Modell der Marke, das am 21. April 2021 vorgestellt wird. Viel gibt es dazu allerdings noch nicht zu sagen. Der Baltasar ordnet sich bei den Supersportwagen ein und kommt mit einem rein elektrischen Antrieb.

Die Elektroantriebsplattform, an der Lopez seit 2011 arbeitet, ist eine komplette Eigenentwicklung und verwendet keine Baugruppen anderer Hersteller. Die Batterien entstehen in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in Barcelona ansässigen Unternehmen Millor Battery.

Erste Eindrücke des Baltasar liefert ein kurzes, dunkles Teaservideo. Zu sehen gibt es eine flache Silhouette, die auf die Form eines typischen Mittelmotorsportwagen hindeutet. Die Nase duckt sich tief, die vorderen Kotflügel erheben sich darüber. LED-Scheinwerfer sorgen für eine prägnante Lichtsignatur. Alles Weitere folgt erst zur Präsentation.

Umfrage 10930 Mal abgestimmt Braucht die Autowelt wirklich noch ein weiteres Hypercar? Na klar. Je mehr, umso besser. Nein. Es ist jetzt schon unübersichtlich. mehr lesen

Fazit

Aus Spanien rollt ein weiterer Supersportwagen mit Elektroantrieb an. Die Infos zum Baltasar sind bislang allerdings extrem dünn – Bilder vom kompletten Fahrzeug und sämtliche Informationen gibt es dann am 21. April.