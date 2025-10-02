BMW iX1 Erlkönig: Neue Klasse für Elektro-Einsteiger

Anfang September 2025 hat BMW den neuen iX3 vorgestellt. Als erstes Modell der Neue Klasse-Familie rollt der Elektro-SUV im Frühjahr 2026 zu den Händlern. Aber BMW rollt die Neue Klasse auch über weitere Baureihen aus. Dass bereits ein neuer X1 mit Neue Klasse-Technologie in der Pipeline ist, zeigt ein jetzt erwischter Erlkönig. Der kleine Elektro-SUV, der unter dem internen Kürzel NB5 entwickelt wird, dürfte im Frühjahr 2027 und damit ein Jahr nach dem iX3 in den Markt starten.

BMW iX3 in klein Formal folgt der kleine iX1 dem großen Bruder iX3, nur mit reduzierten Dimensionen und etwas weniger wuchtig in der Ausprägung. Die Überhänge an Front und Heck fallen knapper aus, die Gesamthöhe wirkt reduziert. Auch die Radläufe scheinen sich nicht so zu exponieren wie beim großen Bruder. Immerhin bewegt man sich eine Klasse unter dem iX3. Übernommen werden offensichtlich die vollflächig in die Türen eingelassenen Türgriffe. Auch die Außenspiegel sitzen wie beim iX3 im Fensterdreieck.

In der Heckansicht zeichnen sich durch die Tarnung ebenfalls breite Rückleuchten ab, die weit in die Heckklappe reichen. Das Kennzeichen beim iX1 sitzt allerdings auf der Klappe und nicht in der Schürze. Letztere zeigt sich zumindest am erwischten Prototyp deutlich weniger konturiert. Die Front setzt wie beim iX3 auf das Neue Klasse-Gesicht mit der schmalen, aufrechten Niere, die mit ihren Spitzen bis in die Fronthaube reicht, und den flankierenden LED-Leuchten. Aber auch hier erscheint das Design weniger zerklüftet als am iX3.

Neue Antriebe, mehr Reichweite Beim Elektroantrieb wird der iX1 die eDrive-Technologien der sechsten Generation nutzen. Akkus mit Rundzellen sorgen für reichlich Reichweite. Deutlich mehr als die bislang gebotenen 438 Kilometer sollten drin sein. Wir rechnen mit rund 600 Kilometern.

Einblicke in den Innenraum waren am erwischten Erlkönig nicht möglich. Sehr wahrscheinlich setzt aber auch der iX1 auf ein Cockpit mit iDrive X und Panorama-Display.