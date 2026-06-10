Entwickelt auf der Nordschleife: Toyota enthüllt GRMN Corolla

GRMN steht für "Gazoo Racing, tuned by the Meister of Nürburgring" und verweist auf die enge Verbindung zur legendären Rennstrecke sowie die Expertise der Ingenieure, die das Fahrzeug entwickelt haben.

Das Fahrwerk des GRMN Corolla basiert auf Monotube-Stoßdämpfern, die speziell für die Nürburgring-Nordschleife entwickelt wurden. Diese Dämpfer bieten eine ausgewogene Kombination aus Komfort und Performance. Zugfedern verbessern die Traktion des inneren Rads in Kurven, was bei hohen Querkräften von Vorteil ist. Die Feinabstimmung der Dämpfer wurde präzise durchgeführt, um auch bei extremen Belastungen eine stabile Straßenlage zu gewährleisten.

Zusätzlich wurde das Fahrwerk mit einer optimierten Bump-Stop-Charakteristik ausgestattet, um den Anforderungen des Nürburgring-Asphalts gerecht zu werden. Diese Anpassungen ermöglichen eine gute Performance sowohl auf der Rennstrecke als auch auf kurvigen Landstraßen.

Aerodynamik: Carbon-Komponenten für Effizienz Die Aerodynamik des GRMN Corolla wurde überarbeitet, um Abtrieb und Kühlung zu optimieren. Ein Carbon-Bodykit umfasst eine Motorhaube mit Lufthutze, Kotflügel mit Entlüftungsöffnungen und einen verstellbaren Heckflügel. Diese Komponenten basieren auf der japanischen Super Taikyu Series und bieten sowohl optische als auch technische Vorteile.

Breitere Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen (245/40ZR18) verbessern den Grip und reduzieren den Luftwiderstand. Zusammen mit leichten Schmiedefelgen aus Bronze entsteht ein Gesamtpaket, das auf Effizienz und Performance ausgelegt ist.

Elektronik: Verbesserte Lenkung und Allradantrieb Die elektronische Lenkunterstützung (EPS) wurde so programmiert, dass sie auch bei hohen G-Kräften präzises Feedback liefert. Dies erhöht das Vertrauen in das Fahrzeugverhalten. Der Allradantrieb wurde ebenfalls angepasst, um das Drehmoment optimal zwischen Vorder- und Hinterachse zu verteilen. Diese Änderungen sorgen für Stabilität, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten.

Gewichtseinsparung: Fokus auf Leichtbau Toyota hat beim GRMN Corolla Maßnahmen zur Gewichtsreduktion umgesetzt. Der Verzicht auf die Rücksitzbank spart rund 30 Kilogramm. Carbon-Bauteile wie Motorhaube und Kotflügel sowie leichte GFK-Schalensitze tragen ebenfalls zur Gewichtsreduktion bei. Der Innenraum wurde mit beflockten Oberflächen und Carbon-Akzenten gestaltet, um die Motorsport-DNA des Fahrzeugs zu unterstreichen.