Buick Electra E5 Ultium-E-SUV für China

Die GM-Tochter Buick startet im Jahr 2023 mit ihrem ersten Elektro-SUV in China. Später könnte das Modell auch in die USA kommen.

Mit dem jetzt vorgestellten Mittelklasse-SUV Electra E5 hat Buick die chinesische Premium-Kundschaft im Visier, wobei der E5 nur den Auftakt zu einer Elektro-Offensive bilden soll, die sich über alle Mainstream-Segmente spannen soll.

Viel Platz für fünf Passagiere

Der 4,89 Meter lange, 1,90 Meter breite und 1,66 Meter hohe Electra E5 baut auf der GM-Ultium-Plattform auf. Mit einem Radstand von 2.954 Millimetern soll er viel Platz im für fünf Passagiere ausgelegten Innenraum bieten. Die kurzen Überhänge und die lange Motorhaube sorgen für ausgewogene Proportionen. Skulpturale Oberflächen entlang der Seiten und muskulöse Kotflügel sorgen für einen dynamischen Auftritt. Zahlreiche dunkle Chromakzente tragen zum hochwertigen und sportlichen Erscheinungsbild bei. Das Design des E5 lehnt sich an die Studie Electra-X an, die Buick im Sommer 2022 in China vorgestellt hatte.

Vorläufig noch keine offiziellen Daten

Technische Daten zum E5 nennt Buick noch nicht. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hatte aber im Rahmen des Homologationsverfahrens bereits erste Eckpunkte veröffentlicht. Demnach setzt der Buick Electra E5 auf einen Motor an der Vorderachse, der es auf 180 kW (245 PS) bringt. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 180 km/h liegen. Eine Batteriekapazität oder Reichweiten wurden nicht veröffentlicht. Eine Variante mit zwei Motoren und dann Allradantrieb wird wahrscheinlich später in das Programm aufgenommen.

In China startet der Buick Electra E5 Anfang 2023. Später könnte der Elektro-SUV auch in den USA Karriere machen, schließlich hat der Mutterkonzern General Motors angekündigt, dass Buick auch in den USA mit Elektromodellen an den Start gehen wird. Zudem hat sich GM bereits die Modellbezeichnungen Electra E1 bis Electra E9 für die USA schützen lassen. Das erste Buick-Elektro-Modell soll ein SUV auf der Ultium-Plattform sein. Hier kommt der chinesische E5 ins Spiel. Gebaut wird dieser übrigens bei einem SAIC-GM-Joint-Venture in China.

Fazit

Buick bringt mit dem Electra E5 sein erstes Elektromodell auf den chinesischen Markt. Der E5 könnte ab 2024 aber auch in den USA durchstarten.