BYD ETP 3: Elektrisches Transporter-Schnäppchen

Begleitet von großem Marketing- und PR-Getöse beginnt BYD gerade, seine elektrisch angetriebene Pkw-Flotte in Europa auf den Markt zu bringen – darunter zum Beispiel den Model-3-Rivalen Seal (siehe Video). Bei den Nutzfahrzeugen geht der Markteintritt der Chinesen in unseren Breiten etwas diskreter vonstatten. Zum Beispiel beim Thema Busse: Immer mal wieder begegnet man in irgendeiner europäischen Stadt einem Elektro-Stadtbus aus dem Hause BYD – ohne dass man vorher konkret mitbekommen hätte, dass diese hier überhaupt eingeführt wurden.

So ähnlich läuft es auch beim ETP 3. In den Niederlanden wird der Elektro-Transporter bereits offiziell angeboten, ohne dass die Öffentlichkeit davon groß Notiz genommen hätte. In Deutschland ist es noch nicht so weit, was jedoch nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Einige Handwerksbetriebe, Lieferdienste etc. dürften sich vor allem wegen seines Preises für den E-Transporter aus China interessieren: In den Niederlanden liegt er bei 28.490 Euro netto ohne Zuschüsse oder Förderprämien. Mit deutscher Mehrwertsteuer ergäbe sich ein Brutto-Listenpreis von gut 33.900 Euro. Zum Vergleich: Der VW ID. Buzz Cargo kostet mindestens 56.091 Euro brutto.