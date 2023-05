Cadillac Crossover Compact EV: Kleiner Lyriq ab 2025

Neben dem Lyriq, stehen das Flaggschiff Celestiq und der Escalade IQ sowie das nun abgeschossene Crossover-Kompaktmodell für 2025 auf dem Plan. Es folgt noch ein Mittelklasse-SUV mit drei Sitzreihen.

Kleiner als Lyriq

Doch zurück zum Crossover für 2025, der ähnlich wie der aktuelle XT4 auf erschwinglichen Luxus setzt. Etwas länger als der XT4 ähnelt das Modell jedoch formal dem Design des Lyriq. Die Front zeigt sich trotz der schweren Tarnung mit den typischen LED-Tagfahrlichtern, die vertikal ausgerichtet an den äußeren Enden der Schürze platziert sind.

Ein imposanter und geschlossener Grill mit Cadillac-Logo in der Mitte wird von schmalen Scheinwerfer-Schlitzen flankiert, verbunden mit einer Chromstrebe. Die konturierte Fronthaube leitet den Blick zur flach stehenden Windschutzscheibe. Die Dachlinie senkt sich leicht nach hinten hin ab und mündet in einen Dachkantenspoiler. Der beschirmt das flache stehende Heckfenster. An dessen unterem Ende verbaut GM ebenfalls eine Spoilerlippe. Die Seitenansicht ist ansonsten geprägt von kurzen Überhängen und in die Karosserie eingelassenen Griffen. Am Heck sind zudem die aufrecht stehenden Leuchtenschlitze zu erkennen. Im direkten Vergleich zum Lyriq fällt auf, dass beim Crossover die Heckklappe etwas aufrechter steht. Außerdem sind die Dimensionen kleiner.

Cadillac Crossover ab 48.000 Dollar

Der Caddi-Crossover basiert auf der Ultium-Plattform. Sie ist für Akkus zwischen 50 und 200 kWh ausgelegt. Auf dieser Plattform baut auch das Schwestermodell Equinox von Chevrolet auf. Weitere technische Daten sind noch nicht bekannt. Da der Lyriq ab rund 63.000 US-Dollar (umgerechnet 58.000 Euro) 2023 auf den Markt kommt, dürfte der kleinere Crossover mindestens 48.000 Dollar (umgerechnet 44.200 Euro) kosten.

Übrigens: Das Modell wird wohl zusammen mit dem Equinox im mexikanischen Werk Ramos Arizpe vom Band rollen.

Fazit

Als kleinerer Lyriq bringt General Motors ab 2025 einen kompakten Crossover als Elektroauto auf den Markt. Das noch namenlose Modell gehört zu einer großangelegten EV-Offensive und soll erschwinglichen Luxus bieten. Rund 48.000 US-Dollar könnte das Modell dann zur Markteinführung kosten.