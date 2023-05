Carice TC2 Speedster mit weiterem E

Erste Lebenszeichen von Carice Cars aus den Niederlanden erreichten 2013 die Automobilwelt. Mit dem Carice Mk1 wurde auf der Techno-Classica in Essen ein Roadster im Stil des Porsche 550 Spyder vorgestellt. Im offenen Zweisitzer mit Elektroantrieb trafen bis zu 40 kW Leistung auf nur 350 Kilogramm Gewicht. Die Reichweite war mit rund 100 Kilometer bescheiden, der Preis mit 22.000 Euro aber ebenfalls.

Retro-Optik innen und außen

Gut zehn Jahre später haben die Niederländer ihr Konzept weiterentwickelt in den Carice TC2 gegossen. Der ist wieder ein offener Zweisitzer im Retro-Look – dieses Mal allerdings nach dem Vorbild des Porsche 356 Speedster gestaltet. Die niederländische Interpretation des Porsche scheint aber beim Waschen eingegangen zu sein: Sie wirkt extrem knuffig. Die Frontscheibe kommt, ganz Speedster, rahmenlos daher, das Stoffverdeck zitiert mit einer Brezelheckscheibe den Ur-Käfer. LED-Leuchten an Front und Heck sind Zugeständnisse an die Moderne.

Im Cockpit dürfen die beiden Passagiere in Leder und gebürstetem Aluminium schwelgen. Stilecht sitzen die Rundinstrumente in der Mitte der Armaturentafel, flankiert von echten Kippschaltern. Das Dreispeichen-Lenkrad muss da natürlich einen Holzkranz tragen.

Den Antrieb übernimmt abermals ein 40 kW starker Elektromotor. In Kombination mit einer 31,5 kWh großen Batterie liegt die Reichweite nun bei etwas über 300 Kilometer. Der größere Energiespeicher drückt allerdings aufs Gewicht, das mit 630 Kilogramm angegeben wird.

Mehr gilt auch beim Preis: Der Carice TC2 kostet rund 54.000 Euro. Dennoch ist die erste Kleinserie bereits vor der offiziellen Premiere am 13. Mai 2023 ausverkauft. Bestellungen für weitere Modelle, die individuell angepasst werden können, werden aber angenommen.

Fazit

Aus den Niederlanden kommt mit dem Carice TC2 ein kleiner Elektro-Roadster im Stil des Porsche 356 Speedster. 300 Kilometer Reichweite klingen nicht schlecht, Preise ab 54.000 Euro lassen aber so manchen Zweifel am Konzept aufkommen.