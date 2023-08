Kein Museums-Stück

Aus dem Kleinstwagen schneidern die Designer einen Pick-up mit holzverkleideter Pritsche und entfernen dafür das Dach. Üblicherweise sind derlei Einzelstücke dafür bekannt, in Museen, Privat-Sammlungen oder der Versenkung zu verschwinden. Doch dieses Tender2 getaufte Auto kann jeder von uns tatsächlich fahren. Gesetzt den Fall, Sie machen Urlaub im Mandarin Oriental am Comer See und erwischen einen freien Buchungs-Zeitraum. Für die Gäste dieses Luxus-Hotels wurde der 500-Umbau nämlich entworfen.