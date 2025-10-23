China-Stromer mit Blitz? Opel prüft angeblich Leapmotor B10 als Eigenmodell

Opel steht offenbar vor einem ungewöhnlichen Schritt: Die Rüsselsheimer prüfen, ob sie ein Modell des chinesischen Herstellers Leapmotor künftig unter eigenem Namen anbieten. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf hochrangige Stellantis-Quellen. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber das wäre eine interessante Möglichkeit, ein gut ausgestattetes und günstiges E-Modell im C-SUV-Segment anbieten zu können," zitiert die Automobilwoche die Informationsquelle.

Kompakt-SUV mit Ambitionen Konkret geht es um das neue Kompakt-SUV Leapmotor B10 , das 2024 in China vorgestellt wurde und inzwischen auch in Deutschland erhältlich ist (siehe Bildergalerie von unserem ersten Test). Der Hintergrund: Stellantis, Mutterkonzern von Opel, arbeitet seit 2023 mit Leapmotor in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen und vertreibt seit 2024 Leapmotor-Modelle in Europa. Das 2023 gegründete Joint Venture Leapmotor International gehört zu 51 Prozent Stellantis und zu 49 Prozent Leapmotor.

Mit dem Vorhaben würde Stellantis eine neue Richtung einschlagen. Zwar nutzt der Konzern bereits seit Jahren gemeinsame Plattformen für verschiedene Marken – etwa bei Peugeot, Citroën, Fiat oder Opel. Für ein echtes "Badge Engineering", bei dem lediglich die Markenlogos getauscht werden, wäre das zumindest im Pkw-Segment eine Premiere. Opel kennt dies bislang im Nutzfahrzeug-Bereich mit Combo, Vivaro und Movano sowie beim Elektro-Kleinstfahrzeug Opel Rocks.

Produktion in Spanien In Saragossa, wo bereits der Opel Corsa und der Citroën C3 Aircross entstehen, soll ab 2026 auch der Leapmotor B10 produziert werden. Damit würde das Modell nicht mehr aus China importiert werden müssen – ein entscheidender Vorteil angesichts der aktuellen EU-Zölle auf chinesische Elektroautos.