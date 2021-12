Wegweisende Technik des Chrysler Airflow Elektro-Ami als Vorbild für Europa-Modelle

Vor 86 Jahren, 1934, sorgte der Chrysler Airflow mit seiner stromlinienförmigen Karosserie für Aufsehen. Den Namen des einstigen Oberklassefahrzeugs bringt der heutige Chrysler-Mutterkonzern als Elektro-SUV zurück. Chrysler möchte seinen Airflow anscheinend 2024 auf den Markt bringen. In Form und Größe ist das Auto ein Konkurrent des bereits seit Dezember 2020 ausgelieferten Ford Mustang Mach-E. Experten gehen davon aus, dass der Airflow auf der STLA-Medium-Plattform von Chryslers Mutterkonzern Stellantis basiert. Die Plattform ist für Elektrofahrzeuge aus dem sogenannten C- und D-Segment gedacht. Im C-Segment tummeln sich Autos wie der VW Golf, der Ford Focus und die Mercedes A-Klasse, das D-Segment beschreibt Autos von der Größe eines BMW 3er/Audi A4 oder einer Mercedes C-Klasse. Die Plattform steht ab 2023 allen Stellantis-Fahrzeugmarken zur Verfügung: So können Modelle von Alfa Romeo, Chrysler, Citroën (DS), Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel (Vauxhall), Peugeot und Ram von der neuen Technik profitieren. Chrysler stellt nun sein seit Jahren erstes neues Fahrzeug auf diese Plattform. Auf seinem Software Day hat Stellantis ein paar technische Details zum Airflow verraten – und mit diesen Details werden auch die Europa-Modelle von Stellantis ausgerüstet sein.

Chrysler Fahrer und Beifahrer haben jeweils ihren eigenen Bildschirm, in der Mitte sitzt der große Infotainment-Bildschirm. Per Wischgeste lassen sich Inhalte zwischen den verschiedenen Displays verschieben.

Über 700 Kilometer Reichweite

Sollte der Airflow tatsächlich auf der Medium-Plattform basieren, dürfte er auch die für Fahrzeuge auf dieser Plattform vorgesehenen technischen Daten haben. Damit würde der rein elektrisch angetriebene SUV mit einer Batterieladung bis zu 440 Meilen (708 Kilometer) weit kommen. Die Leistung der Elektromotoren soll zwischen 125 Kilowatt (170 PS) und 180 Kilowatt (245 PS) betragen. Allein schon aus Konkurrenzgründen ist die Ausrüstung mit einer Allradoption wahrscheinlich – schließlich können die Kunden auch beim Ford Mach-E zwischen Heck- und Allradantrieb wählen.

Chrysler Auch in der zweiten Reihe des viersitzigen Airflow bekommt jeder Passagier seinen eigenen Bildschirm.

Kameras für Videokonferenzen

Das Cockpit des Airflow ist mit drei Bildschirmen ausgerüstet: Vor dem Fahrer sitzt ein Instrumenten-Display, in der Mitte ist ein großer Infotainment-Bildschirm untergebracht, und ganz rechts gibt es noch einen separaten Bildschirm für den Beifahrer, der nicht über die Oberkante des Armaturenbretts hinausragt. Auch für die im Fond rechts und links Sitzenden gibt es jeweils einen eigenen Bildschirm. Der Beifahrer-Bildschirm und die Bildschirme der Fondpassagiere sind mit Kameras ausgerüstet, damit sie an Videokonferenzen teilnehmen können. Außerdem ist die Möglichkeit für drahtlose Updates an Bord. Je nach Bedarf oder eigenen Vorlieben soll man die Menüstruktur des Infotainmentsystems selbst konfigurieren können. Informationen und Anzeigen sollen per Wischbewegung auch von einem Monitor zum anderen übertragen werden können. Damit lässt sich beispielsweise ein Navigationsziel vom Beifahrer auswählen, dass er dann auf den großen Bildschirm schieben kann, damit der Fahrer der Routenführung folgen kann.

Fazit

Die Stellantis-Verantwortlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt: Ein neues Auto muss elektrisch fahren, eine hohe Reichweite haben und es darf vor allen Dingen seine Insassen in Sachen Infotainment in keiner Weise einschränken. Also bekommt im neuen Chrysler Airflow jeder Insasse seinen eigenen Bildschirm – und per Kamera ist die Teilnahme an Videokonferenzen möglich. Auch sind die Bildschirme im Fahrzeug untereinander Vernetzt, so dass sich der Inhalt des einen Bildschirms mit dem des anderen teilen lässt. Die angekündigte Möglichkeit von drahtlosen Software-Updates dürfte zum Marktstart des Airflow Ende 2024 eine Selbstverständlichkeit sein.

Die gesamte Technik des Airflow basiert auf der STLA-Medium-Plattform, die auch den anderen Marken von Stellantis zur Verfügung steht. Aus diesem Grunde gibt der Airflow einen klaren technischen Ausblick auf die Europamodelle des Mehrmarken-Konzerns.