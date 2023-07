Wenn der neue Peugeot 3008 am 12. September 2023 auf den Markt kommt, läutet er gleichzeitig ein neues Zeitalter für den Stellantis-Konzern und seine insgesamt 14 Marken ein. Denn der Franzose ist das erste Elektroauto, das auf einer von vier komplett neu entwickelten, sogenannten STLA-Plattformen (Stellantis Architecture) basiert. Für das Mittelklasse-Segment heißt das: bis zu 98 kWh im Akku für 700 Kilometer Reichweite.

Der kompakte Peugeot 3008 mit diesen beeindruckenden Kennzahlen nicht lang allein bleiben. Schließlich dürfen auch Opel, Jeep, Fiat, DS, Lancia oder Alfa Romeo die "STLA Medium" nutzen. Die mittlere der vier Plattformen (Small, Medium, Large und Frame) ermöglicht Fahrzeuglängen von 4,30 bis 4,90 Meter, bei einem Radstand von 2,70 bis 2,90 Metern und einer – Achtung Jeep-Fahrer! – Bodenfreiheit von mehr als 220 Millimetern.

400-Volt-Elektroarchitektur Bei E-Fahrzeugen dieser Größe – dem sogenannten C- und D-Segment – hat sich Stellantis für eine 400-Volt-Elektroarchitektur entschieden. Zwar wären laut CEO Carlos Tavares auch 800 Volt möglich, doch man wolle die Elektromobilität im Konzern bezahlbar halten. Zudem verspricht der Portugiese für Peugeot 3008 und Co. Ladezeiten unter einer halben Stunde, um den Akku von 20 auf 80 Prozent zu füllen. Innerhalb einer Minute könnten mit der Technik 2,4 Kilowattstunden nachgeladen werden. Noch höhere Leistungswerte dürfte freilich die kommende Large-Variante bieten.

Weil die mittlere STLA-Plattform Verbräuche unterhalb von 14 kWh je 100 Kilometer realisieren soll, sind umgerechnet weniger als sechs Minuten am Schnelllader nötig, um den Stromvorrat für 100 Kilometer aufzufüllen. Dabei setzen die Autos entweder auf Vorderrad- oder auf Allradantrieb. Die Leistungsbreite liegt zwischen 160 kW (Single Motor) und 285 kW (Dual Motor). Die starken Allradmodelle mit zwei Elektromotoren wird es dabei nicht nur von Jeep geben. Auch der Nachfolger des Kompakt-SUV Opel Grandland dürfte so angetrieben ab der zweiten Jahreshälfte 2024 vom Eisenacher Band rollen. Bis dahin werden noch 130 Millionen Euro in die Modernisierung des Standorts fließen.

500 oder 700 Kilometer Reichweite Überhaupt spielt Deutschland eine wichtige Rolle in der E-Mobilitätsoffensive von Stellantis. Opel will beispielsweise schon 2028 eine vollelektrische Produktpalette besitzen. Anders als der Modulare Elektrobaukasten (MEB) von Volkswagen ermöglichen die STLA-Plattformen von Stellantis aber auch weiterhin die Nutzung von Verbrennungsmotoren.

Entwickelt wurde die Technik allerdings klar mit dem Fokus auf batterieelektrische Antriebe. Die STLA-Medium-Plattform soll in Zukunft mit einem Performance-Paket die größte Reichweite von 700 Kilometern im WLTP-Zyklus erzielen. Das Standard-Paket soll immerhin 500 Kilometer reichen.

Dank Marken-Vielfalt breit aufgestellt Nach dem Zusammenschluss von PSA und FCA Anfang 2021 zum Stellantis-Konzern krempelt Konzernchef Carlos Tavares seine 14 Marken mit über 110 Modellen kräftig um. Künftig werden alle Modelle von PSA (u.a. Peugeot, Citroën und Opel) sowie FCA (u.a. Fiat, Chrysler, Jeep) nur noch auf den vier beschriebenen STLA-Plattformen aufbauen.

Stellanis

Konkret sind das die STLA Small für Kleinst- und Kompakt-Pkw (Segmente A/B/C), die STLA Medium für die Modelle der Kompakt- und Mittelklasse (C/D) sowie die STLA Large (D/E) für die Mittel- und obere Mittelklasse. Als vierte Plattform für große SUV und Pick-ups auf Leiterrahmen ist ab 2024 die STLA Frame zuständig – sie ist nochmals unterteilt nach Elektro-Plattform und einer Basis für reine Verbrennungs-Aggregate.

Große Autos mit großer Reichweite Elektromodelle auf der STLA Small sollen nach Angaben von Tavares rund 500 Kilometer Reichweite bekommen, bei Autos der STLA Large sind sogar maximal 800 Kilometer drin. Die großen SUV und Pick-ups auf der STLA Frame fahren ebenfalls bis zu 800 Kilometer weit. Das Schnelllade-Ziel liegt bei 32 Kilometer Reichweite pro Minute.

Stellantis

Standardisierte Akku-Packs und die Möglichkeit der Software-Aktualisierung via OTA sollen die Plattformen lange aktuell halten. Bis 2024 sollen zwei Batteriearten zum Einsatz kommen, die die Palette vom Stadtauto über Sportwagen (in rund 2 Sekunden auf Tempo 100) bis zu Nutzfahrzeugen abdecken. Letztere erhalten eine Batterie mit hoher Energiedichte, Budget-Autos einen Nickel-Kobalt-freien Akku. Ab 2026 soll die erste Feststoffbatterie eingeführt werden.

Als Antrieb stehen drei Elektro-Module (EDM; electric drive modules) zur Verfügung. Sie beinhalten den Motor, Getriebe und Inverter. Die EDM sind kompakt sowie flexibel ausgebaut und können einfach skaliert werden. Außerdem erlauben sie Front-, Heck- und Allrad-Antrieb sowie den 4xe.

Stellantis

Allerdings ist die Elektrifizierung aller 14 Marken nicht einheitlich geregelt, sie soll sich an der jeweiligen DNA der Marken orientieren. Dazu hat Stellantis die elektrische Zukunft unter die folgenden Überschriften gestellt:

● Abarth – "Heating Up People, But Not the Planet”

● Alfa Romeo – "From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

● Chrysler – "Clean Technology for a New Generation of Families”

● Citroën – "Citroën Electric: Well-Being for All!”

● Dodge – "Tear Up the Streets… Not the Planet”

● DS Automobiles – "The Art of Travel, Magnified”

● Fiat – "It’s Only Green When It’s Green for All”

● Jeep® – "Zero Emission Freedom”

● Lancia – "The Most Elegant Way to Protect the Planet”

● Maserati – "The Best in Performance Luxury, Electrified”

● Opel/Vauxhall – "Green is the New Cool”

● Peugeot – "Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

● Ram – "Built to Serve a Sustainable Planet”

● Commercial Vehicles – "The Global Leader in e-Commercial Vehicles”

Die Akkus für die neuen Plattformen stammen aus dem Stellantis/Saft-Joint Venture ACC (Automotive Cell Co.). Ab 2023 startet die Produktion im nordfranzösischen Douvrin, in Kaiserslautern rollt die Akku-Fertigung ab Ende 2025 an. Beide Standorte sollen pro Jahr eine Kapazität von 50 GWh produzieren.

Stellanis

Die Batteriegehäuse und die Akku-Steuerung werden Inhouse entwickelt und gebaut, die Elektromotoren stammen hingegen wieder aus einer Kooperation. Hier hat sich Stellantis mit dem japanischen E-Motor-Bauer Nidec zu dem Joint Ventrue E-Motors zusammengetan. In einer weiteren Partnerschaft bauen Stallantis und Punch Powertrain Getriebeeinheiten.

Stellanis

Bis 2030 will der Stellantis-CEO in Europa die Quote der batterieelektrischen Pkw auf 100 Prozent erhöhen, für die USA sieht er die Steigerung inklusive Nutzfahrzeugen auf 50 Prozent vor. Bis dahin dürften dann zwei Millionen E-Autos auf STLA-Medium-Basis entstehen – jährlich. "Wir bieten Produkte an, die ganz und gar auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind," sagt Carlos Tavares. "So arbeiten wir auf unser Ziel von Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2038 hin."

