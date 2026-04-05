Dieser Dodge Durango feiert den 250. Unabhängigkeitstag der USA

Auf der New York International Auto Show (3. bis 12. April 2026) präsentierte Dodge-Chef Matt McAlear den Durango GT America 250 Edition. Das Sondermodell zum 250. Unabhängigkeitstag der USA kombiniert V8-Power mit einer speziellen Ausstattung.

Dodge zeigt Durango GT A250 in New York In New York City feierte der Dodge Durango GT A250 seine Weltpremiere als erstes Serienfahrzeug im Rahmen der offiziellen Partnerschaft mit America250 – einer Organisation, die im Auftrag des US-Kongresses die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit koordiniert. Laut Dodge-Chef McAlear ist der Durango A250 "eine Hommage an amerikanische Leistung, amerikanische Lebensart und – passenderweise – an den 250. Geburtstag Amerikas".

Das Sondermodell hat Ausstattungselemente serienmäßig, die bisher den höher positionierten Performance-Varianten vorbehalten waren: Sitze in schwarzem Laguna-Leder mit blauer Perforation, Fahnenprägung auf den Vordersitzen, rot-weiße Ziernähte, Trikolore-Nähte am Lenkrad, rote Sicherheitsgurte sowie Carbon-Elemente. Außen sind Dual-Streifen im Sternenmuster samt blauen Akzenten und spezielle America250-Embleme an den Kotflügeln angebracht. Schwarze 20-Zoll-Räder sind Teil des Pakets.

Topmodell mit 360 PS aus einem Hemi-V8 Käufer können zwischen drei Trim-Levels wählen. Die Einstiegsversion Durango GT Plus AWD verfügt über einen 3,6-Liter-Pentastar-V6-Motor mit 295 PS Leistung und 353 Newtonmeter Drehmoment. Die GT HEMI Plus AWD-Version mit 5,7-Liter-V8-Hemi und 360 PS erweitert das Motorenangebot. Die Spitzenversion GT Hemi Premium AWD kombiniert V8-Power mit erweiterten Ausstattungsmerkmalen und Komfort-Extras.

Der Marktstart ist für Anfang April angesetzt. Die Preise in den USA beginnen bei 49.590 US-Dollar (ca. 45.900 Euro) für den Durango GT Plus AWD A250, 51.270 US-Dollar (rund 47.500 Euro) für den GT HEMI Plus AWD A250 und 54.270 US-Dollar (etwa 50.300 Euro) für das Spitzenmodell GT HEMI Premium AWD (alle Preise zzgl. Steuern und Gebühren).

Option: bis zu 3,9 Tonnen Anhängelast Charakteristische US-Grafiken am Exterieur, darunter das A250-Emblem mit amerikanischer Flagge und spezielle Zierstreifen, stehen exklusiv für die A250-Serie zur Verfügung – etwa bei Lackierungen wie Red Oxide, White Knuckle oder Night Moves. Ein individuell gefertigter Lederschlüsselanhänger mit America250- und Dodge-Logo ist ebenfalls Teil der Sonderedition.

Technisch bietet Dodge für die GT HEMI-Modelle ein optionales Tow N Go-Paket, das eine beachtliche Anhängelast von bis zu 3.946 Kilogramm ermöglicht. Ein Harman Kardon-Soundsystem mit 19 Lautsprechern steht für den GT Plus als Extra bereit. Der Durango bleibt ein rein amerikanisches Produkt: Die Produktion erfolgt in Detroits Stellantis Detroit Assembly Complex Jefferson.

250 Jahre Unabhängigkeit: America250 als Partner America250 ist die Organisation, die mit Bildungs- und Mitmachprogrammen die Feierlichkeiten zur Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung und dem 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten gestaltet. Ziel ist es, die Geschichte des Landes hervorzuheben, Gemeinschaft zu fördern und demokratische Werte zu stärken.