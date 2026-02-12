VW Atlas: US-Erfolgs-SUV kommt 2027 neu

Der VW Atlas wurde 2018 auf dem US-Markt quasi als Ablösung für den VW Touareg eingeführt. Der SUV auf MQB-Basis ist konsequent als Siebensitzer ausgelegt und hat sich mittlerweile als tragende Säule des VW-US-Angebots etabliert. Um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, bringt VW ab 2027 die zweite Modellgeneration des Atlas an den Start.

Auf anderen internationalen Märkten ist der Atlas in leicht angepasster Form auch als Teramont und als Tavendor unterwegs. Gefertigt wird der Atlas für den US-Markt im Werk Chattanooga.

Atlas wird größer Technisch basiert der neue VW Atlas auf der MQB Evo-Plattform, die auch den neuen VW Tiguan und dessen Langversion Tayron trägt. Bei den Abmessungen dürfte der neue Atlas seinen Vorgänger übertreffen. Mit Blick auf den in China bereits vorgestellten Teramont Pro könnte die Länge bei unverändertem Radstand von 2,98 Meter um fast zehn Zentimeter auf etwa 5,20 Meter zulegen. Auch in Breite und Höhe wäre Wachstum angesagt. Beim Design bleibt der neue Atlas dem bekannten Grundentwurf treu. Details verhüllt noch eine bunte Beklebung der Prototypen. Aber auch hier lohnt ein Blick zum Teramont, wenngleich die Grill- und Leuchtengestaltung des US-Modells abweichen dürfte.

Blicke in den Innenraum sind bislang nicht möglich. VW verspricht aber ein komplett modernisiertes Cockpit.

Nur mit Vierzylinder-Turbo-Benzinern Auf der Antriebsseite kommt weiter ausschließlich ein Zweiliter-Turbobenziner zum Einsatz, der eng mit den Aggregaten aus dem Tiguan verwandt ist. Daten nennt VW USA noch nicht, zu erwarten sind aber erneut rund 270 PS und 380 Nm Drehmoment. Geschaltet wird weiterhin per Achtgang-Automatik. In der Basis setzt der neue Atlas auf reinen Vorderradantrieb, gegen Aufpreis wird aber auch wieder ein Allradantrieb mit variabler Momentenverteilung zu haben sein.

Vorgestellt werden soll der neue VW Atlas noch in 2026, um dann als Modelljahr 2027 in den USA auf den Markt zu kommen.