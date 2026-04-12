Cupra Tavascan Modellpflege: Neue Basis und neues Cockpit

Zum neuen Modelljahr spendiert Cupra dem Tavascan eine neue Basismotorisierung mit einer Leistung von 140 kW (190 PS). Kombiniert wird diese Variante mit einer 58 kWh großen Batterie, die eine Reichweite von rund 435 Kilometern ermöglichen soll. Nachgeladen werden kann der Energiespeicher in etwa 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Unverändert im Angebot bleiben die Versionen Endurance mit 210 kW(286 PS) und VZ mit 250 kW (340 PS) – jeweils im Kombination mit einer 77-kWh-Batterie.

Neues Display und Tasten am Lenkrad Das Cockpit des Tavascan wertet Cupra mit einem neuen, größeren 10,25-Zoll-Virtual-Cockpit auf. Zusätzlich folgen die Spanier dem Weg zurück zu mehr Tasten und verpassen dem Tavascan entsprechend ein neues Lenkrad mit physischen Bedienelementen. Abgerundet wird die Weiterentwicklung des Innenraums durch das neueste Android-basierte Infotainment-System, das jetzt einen integrierten App-Store bietet.

Neu sind auch elektronisch gesteuerte, intelligente Luftausströmer, die sich jeder Fahrsituation anpassen und die bereits vor dem Einsteigen in den Innenraum für eine Vorbelüftung aktiviert werden. Selbst eine Sprachsteuerung ist möglich. Erstmalig verfügbar im Tavascan ist der digitale Fahrzeugschlüssel, der über das Smartphone aktiviert werden kann. Mit der neuen Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich externe Geräte mit Strom versorgen. Das neue One-Pedal-Drive erlaubt Beschleunigung und Verzögerung allein über das Gaspedal zu steuern.

Zu den weiteren neuen Features zählen ein verbessertes Sennheiser-Soundsystem sowie eine Launch Control für die Modelle mit 77-kWh-Batterie. Für einen frischen Außenlook sorgt eine erweiterte Farbpalette. Neu im Angebot ist Midnight Black, ein tiefes, sattes Schwarz mit Metallic-Effekt, das in der Sonne leicht funkelt.

Preise und einen Starttermin für die aufgefrischten Modelle nennt Cupra noch nicht.