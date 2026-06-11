Wasserstoff-Autos: Wirtschaftlicher Totalschaden per Gesetz.

Bei Brennstoffzellen-Pkw steckt der Wasserstoff meist in 700-bar-CFK-Verbunddrucktanks. Diese Hochdruckbehälter bekommen eine festgelegte Nutzungsdauer, die Hersteller im Rahmen der Genehmigung nachweisen und dokumentieren. Läuft diese Frist ab, verliert der Tank seine Freigabe – und der Halter muss tauschen, wenn er das Auto weiter betreiben will.

Die Rechnung, die Gebrauchtwagen plötzlich wertlos macht

Viele Fahrzeuge nutzen zwei oder drei Tanks. Wenn ein Tank grob 10.000 Euro kostet, summieren sich die Ersatzteilkosten schnell auf 30.000 Euro. Dazu kommt der Tausch: In der Praxis kursieren rund 4.000 Euro für die Arbeit als Größenordnung, je nach Betrieb und Stundensatz. Unterm Strich steht dann eine Summe von etwa 34.000 Euro für ein Auto, das nach 15 Jahren im Markt oft deutlich weniger wert ist. So gibt es auf Gebrauchtwagen-Börsen Ende 2019 ausgelieferte Toyota Mirai der ersten Generation mit 60.000 Kilometer für 6.000 Euro. 2023 ausgelieferte Mirai der zweiten Generation mit 2.500 Kilometer (ja, vierstellig), kosten 20.000 Euro – neu gibt es ihn ab 63.900 Euro.

Warum die Frist entsteht: Sicherheit und Nachweisbarkeit

CFK-Verbunddruckbehälter altern. Hersteller müssen für das Material, die Liner (innere Hülle eines Verbund-Drucktanks), die Umwicklung und die Anbauteile über Jahre hinweg ein sicheres Verhalten nachweisen – trotz Druckzyklen, Temperaturschwankungen, Betankungsstress, möglicher Mikrorisse und Wasserstoff-Permeation, bei der Wasserstoffmoleküle durch das Material hindurchwandern. Statt "läuft ewig, wenn man prüft" setzen die Typgenehmigungen auf eine definierte Lebensdauer mit Enddatum. Dieses Datum entscheidet am Ende über Weiterbetrieb oder Stillstand. Eine zuverlässige Prüfmethode für in Pkw montierte Wasserstoff-Drucktanks gibt es nämlich noch nicht.

Verordnung (EG) Nr. 79/2009Die europäische Verordnung (EG) Nr. 79/2009 definierte die grundlegenden Sicherheits- und Prüfanforderungen für die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen sowie deren Tank- und Bauteilsystemen im EU-Binnenmarkt. Zum 5. Juli 2022 wurde diese Regelung offiziell aufgehoben und durch die allgemeinere Verordnung (EU) 2019/2144 (GSR) sowie die internationale UN/ECE-Regelung R 134 ersetzt. Regelwerk: 20 Jahre möglich – oder 15 Jahre üblich

Ältere Fahrzeuge laufen oft noch unter der EU-Regelung (EG) 79/2009. Diese schreibt vor: Der Hersteller legt die Nutzungsdauer fest, sie darf aber 20 Jahre nicht überschreiten. Neuere Genehmigungen folgen häufig der UNECE R134; in der Praxis tauchen dort oft 15 Jahre als Nutzungsdauer auf, weil die Hersteller für diesen Zeitraum Alterungs- und Sicherheitsnachweise erbringen.

UN/ECE-Regelung Nr. 134Die internationale UN/ECE-Regelung Nr. 134 legt einheitliche, weltweite Sicherheitsanforderungen für die Typgenehmigung von wasserstoff- und brennstoffzellenbetriebenen Kraftfahrzeugen (Klassen M und N) sowie deren spezifische Hochdruck-Komponenten fest. Sie verlangt extrem strenge Belastungstests für die Tanks – wie Berstdruckprüfungen, extreme Temperaturzyklen und Crash-Sicherheitstests – um Leckagen und Brände im Alltagsbetrieb absolut auszuschließen. Seit dem Aus der alten EU-Verordnung 79/2009 gilt die UN/ECE R 134 als der maßgebliche, grenzübergreifende Sicherheitsstandard für moderne Wasserstofffahrzeuge in Europa und vielen weiteren Ländern.

Toyota Mirai (2. Gen.): 15 Jahre und drei Arbeitstage Werkstatt

Toyota Deutschland macht eine klare Ansage: Alle Mirai der ersten (2014 bis 2020, zwei Tanks, 60 und 62,4 Liter) und zweiten Generation (seit 2020, drei Tanks, 64,9, 52 und 25,3 Liter), die Toyota Deutschland importiert und verkauft hat, fahren mit einem Wechselintervall für die H2-Tanks von 15 Jahren. Da die ersten Fahrzeuge ab September 2015 in Deutschland ausgeliefert wurden, erreichen die allerersten Modelle bereits im Herbst 2030 ihr fixes Ablaufdatum.

Toyota kalkuliert für den Austausch aller drei Tanks rund drei Arbeitstage beziehungsweise 24 Arbeitsstunden. Die Arbeitskosten hängen damit direkt am Stundensatz der Werkstatt – hier sind die oben genannten rund 4.000 Euro fällig. Der Aufwand zeigt zugleich, warum ein Tankwechsel nicht wie ein normaler Servicejob läuft – zumal ihn aktuell nur sehr wenige spezialisierte Werkstätten durchführen dürfen.

https://www.toyota-media.de/blog/toyota-modelle/thema/mirai-ab-2020/dateien#dateien Seit 2020 verkauft Toyota die zweite Generation des Mirai (Bild). Optisch entspricht er deutlich mehr dem Massengeschmack als sein Vorgänger.

Hyundai: ix35 und Nexo Gen1 noch nach alter Regelung

Hyundai ordnet ix35 Fuel Cell (zwei Tanks, 100 und 44 Liter) und Nexo der ersten Generation (drei Tanks, je 52,2 Liter) der älteren Regelung (EG) 79/2009 zu. Dort erlaubt die Vorschrift eine vom Hersteller festgelegte Nutzungsdauer bis maximal 20 Jahre. Für spätere Fahrzeuge wie den Nexo der zweiten Generation (drei Tanks, 54,2 Liter) nennt der Markt trotzdem häufig 15 bis 20 Jahre. Entscheidend bleibt die konkrete Herstellerfestlegung im Einzelfall – bei allen Wasserstoffautos in einem Aufkleber im Tankdeckel zu finden.

Hyundai Die zweite Generation des Hyundai Nexo ist seit 2025 auf dem Markt.

Mercedes GLC F-Cell: Leasing-Projekt statt Langzeit-Plan

Mercedes zertifizierte die beiden 100-Liter-Tanks des ab Ende 2018 weniger als zwei Jahre lang gebauten GLC F-Cell "nach den zum Entwicklungszeitpunkt gültigen gesetzlichen Vorgaben". Mercedes beschreibt den GLC F-Cell aber als klar abgegrenztes Projekt mit begrenzter Laufzeit. Das Unternehmen gab das Fahrzeug ausschließlich per Leasing an ausgewählte Kunden und führte es nach Vertragsende in der Regel zurück. Mercedes will deshalb keine pauschalen Aussagen zu Austauschprozessen über sehr lange Zeiträume treffen. Angeblich sollen es einige wenige Exemplare auf den Gebrauchtwagenmarkt geschafft haben.

Daimler Den seit 2018 in geringen Stückzahlen gebauten Mercedes GLC F-Cell haben die Stuttgarter von vornherein als reines Leasingprojekt ausgelegt.

Honda Clarity Fuel Cell: Import ja, Tanktausch nein

Honda bot den Clarity Fuel Cell (zwei Tanks, 117 und 24 Liter) in Europa nicht an. Honda Deutschland sagt deshalb: Honda führt hier auch keinen Tanktausch durch. In Gebrauchtwagenbörsen tauchen einzelne Exemplare regelmäßig auf – meistens im europäischen Ausland. Wer so ein Auto in Europa nutzt, muss die Versorgungslage als Teil des Risikos einkalkulieren. Haben die beiden Tanks ihr Ablaufdatum erreicht, ist der Clarity am Ende seines Lebenszyklus angekommen.

Archiv Der seit 2008 über zwei Generationen gebaute Honda Clarity Fuel Cell (Bild: erste Generation) war in Europa nie für Privatpersonen gedacht - deshalb bietet Honda auch keinen Austausch der Wasserstoff-Tanks an.

BMW iX5 Hydrogen: 25 Jahre möglich, aber noch nicht im Alltag

BMW entwickelt für den iX5 Hydrogen ein flaches Tanksystem mit sieben miteinander verbundenen Behältern. BMW plant den Marktstart für 2028 und testet bereits nach UN ECE R134; die finale Zertifizierung soll in der letzten Prototyp-Phase folgen. BMW sagt: Die überarbeitete UN ECE R134 ermöglicht für das System eine Lebensdauer von 25 Jahren. Bei iX5 Hydrogen des Baujahrs 2028 wäre dann also erst im Jahr 2053 ein Tanktausch fällig.

BMW Der BMW iX5 Hydrogen ist mit einem aus sieben Behältern bestehendem flachen Tanksystem ausgerüstet. Seinen Marktstart planen die Bayern für 2028.

Wichtig für Käufer: Datum, Intervall, Werkstatt

Die Preise sind verlockend niedrig – aber wer einen Brennstoffzellen-Pkw gebraucht kauft, muss unbedingt das Herstellungsdatum der Tanks und das vorgegebene Wechselintervall prüfen. Die Haltbarkeit eines Wasserstofftanks (das sogenannte Ablaufdatum) findet man, wie oben beschrieben, direkt auf einem gesetzlich vorgeschriebenen Aufkleber an der Innenseite der Tankklappe. Alternativ ist diese Information auch auf den Typenschildern der Tanks selbst (meist am Unterboden oder unter den Sitzen) sowie im Fahrzeughandbuch hinterlegt.



Der Käufer sollte sich außerdem vor dem Kauf eine Werkstatt nennen lassen, die den Tausch überhaupt durchführen darf. Danach entscheidet der Blick auf Teilepreise und Arbeitszeiten, ob sich das Auto realistisch weiterbetreiben lässt. Ohne diese Punkte kauft man schnell ein Auto, das technisch fährt, aber wirtschaftlich schneller am Ende ist, als zunächst vermutet.

CFKCarbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) ist das maßgebliche Leichtbaumaterial für die Herstellung moderner Wasserstoff-Hochdrucktanks (Typ-III und Typ-IV). Das Verbundmaterial besteht aus extrem zugfesten Kohlenstofffasern, die in eine schützende Kunststoffmatrix (meist Epoxidharz) eingebettet und im Wickelverfahren um einen dichten Innenbehälter (Liner) gelegt werden. Seitenblick: CNG- und LPG-Tanks kennen Fristen – nur ohne Kosten-Schock

Auch Erdgas- (CNG) und Autogas-Systeme (LPG) arbeiten mit Tanks, die Prüf- und Nutzungsdauerregeln unterliegen. Instandsetzung oder Austausch kostet dort in der Regel deutlich weniger als bei 700-bar-Wasserstoffsystemen. Der Regelfall ist eine Prüfung – im Gegensatz zu Wasserstoff-Fahrzeugen ist der Tausch des Tanks nicht zwingend vorgeschrieben. Der Alltag zeigt zudem ein dichteres Werkstattnetz und eine breitere Teilebasis mit vielen Anbietern. Das macht Fristen bei CNG/LPG nervig, aber selten existenzbedrohend fürs Auto.

Kleiner Zusatz: Kryotank statt Drucktank (BMW Hydrogen 7)

Der ab Frühjahr 2007 verleaste BMW Hydrogen 7 nutzte zum Speisen seines 6,0-Liter-V12-Verbrennungsmotors flüssigen auf minus 253 Grad Celsius gekühlten Wasserstoff, der in einem 115-Liter-Kryotank untergebracht war. Weil der Wasserstoff flüssig war, herrschten dort nur zwischen drei und fünf bar Druck. Trotzdem galt auch hier der Ablaufzeitraum von 15 Jahren – es war damals fraglich, wie stark der Wasserstoff das Metall des Tanks und die Schweißnähte angreift (Wasserstoff-Versprödung) und wie lange sich das extreme Vakuum zwischen den Tankwänden aufrecht erhalten ließ. Auch ein damals neuer top isolierter vollgefüllter Tank war durch Erwärmung des Wasserstoffs nach zehn bis zwölf Tagen komplett leer. Die nur 100 gebauten Hydrogen 7 hat BMW nach der Erprobungsphase wieder komplett zurückgenommen.

Wasserstoff-VersprödungDie Wasserstoff-Versprödung beschreibt das Phänomen, bei dem atomarer Wasserstoff in das Kristallgitter von Metallen (insbesondere hochfesten Stählen) eindringt und deren Materialgefüge schwächt. Das extrem kleine Wasserstoffatom diffundiert in Hohlräume des Metalls, rekombiniert dort zu Molekülen und erzeugt einen enormen inneren Druck, der zu Mikrorissen, extremer Sprödigkeit und plötzlichem Bauteilversagen führen kann.

Warum man die Tanks nicht einfach prüft wie andere Bauteile

Bei klassischen Pkw-Komponenten hilft oft ein einfacher Weg: prüfen, instand setzen, weiterfahren. Bei 700-bar-Wasserstofftanks ist genau das der Knackpunkt. Moderne H2-Pkw nutzen CFK-Verbunddruckbehälter, die für extreme Drucklasten und unzählige Betankungszyklen ausgelegt sind. Gleichzeitig reagieren solche Strukturen empfindlich auf Beschädigungen, die man von außen nicht zuverlässig erkennt.

Für einen Weiterbetrieb über die festgelegte Nutzungsdauer hinaus bräuchte die Branche ein Verfahren, das im Feld – also in Werkstätten – reproduzierbar und sicher kleinste Defekte erkennt: Mikroschäden in der Wicklung, Delaminationen (flächiges Trennen von Schichten innerhalb des Laminats), lokale Schwächungen, Schäden nach einem harten Bordsteinkontakt oder nach Jahren im Alltag. Solche Prüfmethoden gibt es grundsätzlich im industriellen Umfeld, aber es fehlt ein breit etabliertes, bezahlbares und normativ abgesichertes Standardverfahren, das den im Fahrzeug eingebauten Tank zuverlässig "freigibt". Ohne diese Absicherung ist das Risiko eine Haftungsfalle – für Hersteller, Prüforganisationen und Werkstätten.

Renault Wasserstofftanks sind hochkomplexe Bauteile, die über viele Jahre enormen Drücken standhalten müssen (im Bild der 60-Liter-Wasserstofftank der 2022 vorgestellten Studie Renault Scenic Vision).

Der Flaschenhals heißt nicht nur Technik, sondern Stückzahl

Das zweite große Problem ist nicht die reine Machbarkeit, sondern der Markt. Brennstoffzellen-Pkw besetzen in Europa eine Nische – und Nischenprodukte sind teuer. Drittanbieter für 700-bar-Pkw-Tanks entstehen kaum, weil sich die Entwicklung, Zulassung und Fertigung für kleine Stückzahlen nicht rechnet. Selbst wenn ein Tanktausch technisch "nur" ein Werkstattjob wäre: Teilepreis, Logistik, Schulung, Sicherheitsprozesse – all das treibt die Kosten nach oben.

Dies hat Folgen vor allem für den Gebrauchtwagenmarkt: Je näher ein Fahrzeug dem Tank-Ablaufdatum kommt, desto stärker sinkt die Nachfrage. Wer kauft ein Auto, das definitiv in wenigen Jahren eine Reparatur mit dem Gegenwert des ganzen Fahrzeugs auslöst?

Wasserstoff-PermeationDie Wasserstoff-Permeation beschreibt das physikalische Phänomen, bei dem gasförmiger Wasserstoff aufgrund seiner extrem geringen Molekülgröße im Laufe der Zeit langsam durch die Wand des Tank-Innenbehälters (Liner) hindurch diffundiert. Betroffen sind vor allem die ultraleichten Typ-IV-Tanks mit Kunststoff-Linern. 350 bar als Ausweg? Im Lkw sinnvoll – im Pkw schwierig Im Schwerlastverkehr setzt die Branche oft auf 350 bar. Das kann Tanks günstiger machen, weil die Druckanforderung sinkt und sich Bauteile perspektivisch besser skalieren lassen. Außerdem könnten höhere Stückzahlen im Nutzfahrzeugbereich die Lieferketten stabilisieren.

Für Pkw ist 350 bar aber kein Selbstläufer. Niedrigerer Druck bedeutet in der Regel mehr Tankvolumen für die gleiche Wasserstoffmenge – und damit Nachteile bei Packaging und Reichweite. Was im Truck mit großen Rahmentanks und klar definierten Einsatzprofilen funktioniert, passt nicht automatisch in ein Pkw-Konzept, das auf kompakten Bauraum und große Reichweite zielt.

Was Hersteller wirklich brauchen, damit Wasserstoff-Pkw nicht "ablaufen" Wenn Brennstoffzellen-Pkw im Bestand eine Zukunft haben sollen, müssen zwei Dinge passieren:

Ein praxistauglicher, standardisierter Tank-Check

Die Industrie braucht ein Verfahren, das Schäden zuverlässig erkennt und den Weiterbetrieb nachvollziehbar absichert – inklusive Dokumentation und klarer Verantwortlichkeiten. Sinkende Tankkosten durch Skalierung oder neue Lieferanten

Entweder wachsen die Stückzahlen, oder es entstehen neue, zugelassene Ersatzteil-Quellen. Ohne Kostendruck nach unten bleibt der Tanktausch ein KO-Kriterium.

Bis dahin bleibt das "Ablaufdatum" das stärkste Argument gegen den Gebrauchtkauf – und gegen die Alltagstauglichkeit der Technologie im Langzeitbetrieb.