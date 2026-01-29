Dacia Spring ab 29 €/Monat: Für welche Fahrprofile das Angebot passt

Das Angebot des Autohauses Gotthard König GmbH umfasste zeitweise eine monatliche Leasingrate von 29 Euro bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einer jährlichen Fahrleistung von 5.000 Kilometern. Diese restriktiven Bedingungen haben das Angebot vor allem für Personen interessant gemacht, die das Fahrzeug hauptsächlich für kurze Strecken oder den Stadtverkehr nutzen wollten. Für eine höhere jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern stieg die Leasingrate auf 39 Euro, während bei 15.000 Kilometern und einer verkürzten Laufzeit von 48 Monaten 41 Euro fällig waren.

Die Rolle der Sonderzahlung Eine Sonderzahlung von 6.000 Euro war erforderlich, die jedoch durch die staatliche E-Auto-Förderung teilweise oder vollständig kompensierbar war und ist. Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 45.000 Euro und zwei Kindern erhalten die volle Förderung. Für Haushalte mit höherem Einkommen reduziert sich die Förderung entsprechend, was die monatlichen Kosten erhöht.

Technische Details des Dacia Spring Der Dacia Spring ist mit einem 51 kW (70 PS) starken Elektromotor ausgestattet und bietet eine WLTP-Reichweite von 221 Kilometern. Die Basisversion Essential umfasst grundlegende Sicherheits- und Komfortmerkmale wie ABS, ESP, Notbrems- und Spurhalteassistent sowie elektrische Fensterheber und eine Einparkhilfe. Die Ladeleistung ist auf 3,7 kW begrenzt, was ihn vor allem für Nutzer mit Zugang zu einer heimischen Ladestation geeignet macht.

Vergleich mit anderen Angeboten Im Vergleich zu anderen Elektroautos in der gleichen Preisklasse bietet der Dacia Spring ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Modelle wie der Fiat 500 Elektro oder der Renault Zoe sind zwar technisch überlegen, aber auch deutlich teurer in der Anschaffung und im Leasing. Der Dacia Spring bleibt somit die erste Wahl für preisbewusste Käufer.

Für wen eignet sich das Angebot? Das Angebot richtet sich vor allem an Personen, die ein Zweitfahrzeug für den Stadtverkehr oder kurze Pendelstrecken suchen. Mit einer Reichweite von 221 Kilometern und den restriktiven Leasingbedingungen ist der Dacia Spring weniger für Vielfahrer oder Langstrecken geeignet. Familien mit einem begrenzten Budget und einem klaren Fokus auf Kostenersparnis könnten ebenfalls von diesem Angebot profitieren.