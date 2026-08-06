Dongfeng Nissan NX7: Noch günstiger als der Günstige

In China versucht der japanische Autobauer Nissan mit den neu eingeführten Modellen der N-Familie im Segment der elektrifizierten Modelle zu punkten. Zum zusammen mit Dongfeng entwickelten Portfolio gehören bislang die PHEV-Limousine N6, die Elektro-Limousine N7 sowie der Elektro-SUV NX8. Der bekommt jetzt mit dem neuen NX7 einen kleineren Bruder an die Seite gestellt.

Optisch ganz nah am NX8 Erste veröffentlichte Bilder vermitteln bereits einen visuellen Eindruck vom SUV-Neuzugang. Technische Daten wurden allerdings noch nicht kommuniziert. Formal folgt der NX7 dem NX8 weitestgehend, dürfte diesen aber in der Länge (4,87 Meter) unterbieten. Abweichungen gibt es zudem in Details. Die Scheinwerfer in der Front bekommen einen neuen Zuschnitt und verzichten auf das durchgehende Lichtband. Zudem trägt der NX7 seitliche Lufteinlässe in der Frontschürze. In Wagenfarbe lackiert und nicht schwarz abgesetzt präsentieren sich die Radlaufkanten. Bei den Türgriffen wurde von voll versenkten Bauteilen auf halb versenkte umgerüstet. Die untere Fensterlinie des NX7 steigt nach hinten stärker an. Zusammen mit einer neu modellierten C-Säule und der etwas flacher liegenden Heckscheibe wird der NX7 mehr zum Crossover. Die veröffentlichten Bilder deuten auch einen Wechsel von rahmenlosen Seitenscheiben hin zu klassischen Fensterrahmen an. Am Heck setzt der NX7 wie schon der NX8 auf ein durchgehendes OLED-Leuchtenband, das variable Lichtsignaturen ermöglicht.

800-Volt-Technik vom großen Bruder Das technische Rückgrat liefert auch die Tianyan-Elektroplattform mit 800-Volt-Technologie, die schon unter den Schwestermodellen steckt. Damit dürfte der NX7 die Antriebstechnik vom großen Bruder übernehmen. Zur Wahl stehen ein reiner Elektroantrieb und eine Version mit Range Extender. Die E-Variante setzt auf eine Single-Motor-Konfiguration und bietet 215 oder 250 kW (292 oder 340 PS). Im EREV-Modell arbeitet ein 1,5-Liter-Turbobenziner als Generatorantrieb mit einer 195 kW starken E-Maschine zusammen. Die LFP-Pufferbatterien sollen von CATL stammen und 5C-ladefähig sein. Reichweiten werden nicht genannt.

Günstiger Preis, Export wahrscheinlich Wie schon bei der Größe wird der NX7 den NX8 auch beim Preis unterbieten. Der 8er startet in China ab umgerechnet rund 20.000 Euro, der NX7 dürfte darunter liegen. Auch der neue SUV wird sich in Sachen Verbreitung nicht auf den chinesischen Heimatmarkt beschränken. Ein Export ist fest eingeplant. Welche Märkte bedient werden, ist allerdings noch offen.