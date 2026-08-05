Xpeng G9L: Dieser XXL-E-SUV kommt auch nach Europa

Der chinesische Autobauer Xpeng erweitert sein Portfolio um den neuen Xpeng G9L. Wie es der Name schon andeutet, handelt es sich beim G9L um eine Ableitung des G9. Das L steht für Luxury, könnte aber auch für Länge stehen, denn der G9L überragt den G9 mit 5,12 Meter um satte 22 Zentimeter. Der Radstand wächst um zehn Zentimeter auf nun 3.100 Millimeter. Breite und Höhe bleiben mit zwei Metern und 1,80 Metern unverändert.

Viel Platz im Innenraum Trotz der üppigen Länge ist der Xpeng G9L weiter als reiner Fünfsitzer ausgelegt, allerdings mit besonders großzügig dimensioniertem Fußraum hinten. Das Kofferraumvolumen liegt bei 1.152 Liter. Für den europäischen Markt wird der G9L in einer Sechssitzer-Variante kommen.

Das Design greift Elemente anderer Modelle der Modellpalette auf, darunter eine schmale, sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckende Lichtsignatur an der Front, bündige Türgriffe und serienmäßige 22-Zoll-Leichtmetallfelgen. Wie es die Modellbezeichnung Luxury bereits andeutet, ist der Innenraum stark auf Komfort ausgelegt. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören ein 88 Zoll großes Augmented-Reality-Head-up-Display, "Zero Gravity"-Vordersitze für mehr Komfort auf langen Fahrten sowie ein kleiner integrierter Kühlschrank. Weitere Displays finden sich im Form eines Kombiinstruments vor dem Lenkrad sowie als Touchscreen auf der Mittelkonsole. Für die Fondpassagiere lässt sich zudem aus dem Dach ein weiterer Bildschirm für das Unterhaltungsprogramm klappen.

Allradantrieb mit 585 PS Den Antrieb übernimmt eine zweimotorige Konfiguration mit E-Maschinen an jeder Achse. Der Frontmotor leistet 160 kW (218 PS), während der Heckmotor 270 kW (367 PS) beisteuert. Daraus ergibt sich eine Gesamtleistung von 430 kW (585 PS), die dem 2,6 Tonnen schweren SUV eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ermöglicht. Welche Batterie Xpeng verbaut, bleibt bislang offen. Die 800-Volt-Architektur erlaubt aber eine hohe Ladeleistung und damit schnelle Ladezeiten. In nur zehn Minuten soll genug Energie für 450 Kilometer Reichweite nachladbar sein.

In China dürfte der Xpeng G9L noch im Herbst auf den Markt kommen. Die europäische Version lässt im Oktober auf dem Pariser Autosalon die Hüllen fallen. Ein Europa-Start könnte entsprechend in 2027 erfolgen. In China wird der G9L laut Berichten lokaler Medien ab umgerechnet rund 39.000 Euro starten. Der Preis in Europa dürfte deutlich darüber liegen.