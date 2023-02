DR 1.0 EV Chinesisch-italienischer Elektrokleinwagen

DR Automobiles in Italien adaptiert chinesische Autos der Marke Chery für den europäischen Markt. Das jüngste Modell im Portfolio ist ein schlicht DR 1.0 EV getaufter Elektrokleinwagen, der auf den Chery eQ1 zurückgeht.

Viersitzer mit 210 km Reichweite

Der Zweitürer bietet auf 3,20 Meter Länge vier vollwertige Sitzplätze. Mit einer Breite von 1,67 Meter und einer Höhe von 1,55 Meter gibt er sich insgesamt sehr kompakt. Dazu bietet er einen Kofferraum, der sich von 110 auf 630 Liter erweitern lässt. Optisch ist der DR 1.0 EV dem Smart Fortwo nicht unähnlich. Wie dieser bietet auch der DR einen Elektromotor an der Hinterachse. Dessen Leistung von 45 kW und 150 Nm Drehmoment reichen, um den DR in 17 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit des knapp eine Tonne schweren DR wird mit 120 km/h angegeben. Mit seiner 31 kWh großen Batterie sollen Reichweiten von bis zu 210 Kilometer nach WLTP möglich sein. Dann muss der DR wieder an die Ladesäule. Bei einer Ladeleistung von 6,6 kW dauert die Vollladung 6,5 Stunden. Wird mit 40 kW geladen, dann steigt das Ladeniveau von 20 auf 80 Prozent in 35 Minuten.

In Italien ist der DR nur mit Vollausstattung zu haben. Dann sind eine Klimaanlage, eine induktive Ladeschale, ein 3,5-Zoll-Digitalcockpit, ein knapp zehn Zoll großer Touchscreen auf der Armaturentafel, Bluetooth-Konnektivität, Apple Carplay und Android Auto an Bord.

Versehen mit einer Batterie-Garantie über acht Jahre oder 100.000 Kilometer, bietet DR den 1.0 EV in Italien ab 25.900 Euro an.

Fazit

Der Elektrokleinwagen DR 1.0 EV von DR Automobiles bietet auf nur 3,20 Meter Länge vier Sitzplätze sowie eine WLTP-Reichweite von bis zu 210 Kilometer. Der aus China stammende Zweitürer kostet bei unseren Nachbarn mit Vollausstattung 25.900 Euro. Damit ist er zwar etwas teurer als ein Smart Fortwo EQ, bietet aber doppelt so viele Sitzplätze und die doppelte Reichweite.