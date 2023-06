Ebro All Electric Pick-up Noch ein Start-up, noch ein Elektro-Pick-up

Eigentlich ist es schon ein Running Gag, wenn erneut eine Firma erklärt, demnächst den ultimativen Elektro-Pick-up auf den Markt zu bringen. Die Liste der Ankündiger solcher Elektro-Pritschen ist lang, selbst Elon Musk verspricht den Cyber Truck nun schon seit Jahren, ist aber jetzt zumindest auf der Zielgeraden. Nun reiht sich ein Start-up aus Spanien in diese Liste ein.

Um den neuen Elektro-Pick-up auf den Markt zu bringen, hat man sich zumindest einen traditionsreichen Namen gesichert: Ebro. Benannt nach dem gleichnamigen Fluss in Spanien war Ebro ein aus der spanischen Ford Motor Ibérica hervorgegangener Nutzfahrzeughersteller, der in den 1980er Jahren von Nissan übernommen wurde und damit den Grundstein für Nissan Motor Iberica legte. Das wird im weiteren Verlauf dieser Geschichte noch wichtig sein.

"Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!"

Die Marke Ebro hat eine lange Geschichte

Hinter Ebro steckt der argentinische Geschäftsmann Edu Blanco, von dem neben mehreren Teilnahmen an der Rallye Dakar vor allem eine kurze Liaison mit der in Spanien sehr bekannten Moderatorin Lara Álvarez überliefert ist, Informationen zum wirtschaftlichen Hintergrund der Unternehmung bleibt Ebro EcoAutomotive in der ersten Präsentation schuldig.

Eckdaten zu dem neuen Projekt, das Ebro bereits schon einmal – damals mit einem versprochenen Marktstart 2021 – präsentiert hatte, betreffen Leistung und Reichweite. Geplant sei eine Version mit zwei Elektromaschinen (eine pro Achse) mit einer Systemleistung von 220 kW/299 PS, die nicht näher beschriebene Batterie soll eine Reichweite von 440 km liefern, das Leergewicht bei 2.300 Kilogramm liegen.

440 Kilometer Reichweite

Der schnittig designte Pick-up mit den markanten Doppelscheinwerfern sieht auf den Pressebildern von Ebro erstaunlich fertig entwickelt und überhaupt nicht nach handgebautem Prototyp aus, was ein genaueres Hinsehen nötig macht. Und da werden Pick-up-Fans bei einem Blick auf die Seite sofort fündig, bei der markanten ansteigenden unteren Linie der hinteren Seitenscheibe. Das ist ein Markenzeichen des Nissan Navara und tatsächlich bringt der prüfende Blick auf die Details hinter umgestalteter Front und ebenso modifiziertem Heck genau dieses Auto zum Vorschein.

Ebro Im Promo-Video ist für einen ganz kurzen Augenblick das Cockpit zu erspähen, klar vom Nissan Navara mit Automatikgetriebe, aber mit Ebro-Schriftzügen auf Pralltopf und Mittelkonsole sowie einem abgeänderten Multimedia-Display.

Ob es sich bei dem Fotomodell tatsächlich um ein lauffähiges Elektroauto oder lediglich um einen mit neuen Designteilen abgeänderten Diesel-Navara handelt, lässt sich nicht ergründen, die kurzen Videos mit Fahrsequenzen sind ohne Ton aufgezeichnet. Interessant ist aber, dass die Aufnahmen (siehe Bildergalerie) ganz offensichtlich im Werk Zona Franca Barcelona von Nissan entstanden. Dort wurde der Nissan Navara gebaut, bis Nissan ihn in Europa aus dem Programm genommen hat.

Aufnahmen im alten Nissan-Werk

Ende 2021 hatte Nissan das Werk geschlossen, was damit in Zukunft passieren soll, ist nach wie vor unklar. Verhandlungen unter anderem mit dem chinesischen Hersteller Great Wall Motors und dem schwedischen Lkw-Hersteller Volta Trucks verliefen im Sande. Dass ein bislang eher unbekanntes Start-up wie Ebro dieses leerstehende Produktionswerk übernehmen könnte, erscheint relativ unwahrscheinlich, obwohl man sich dort offenbar sehr heimisch fühlt.

In der neuen Präsentation des Ebro Pick-up wird eine Serienproduktion ab 2024 angekündigt, immerhin verzichtet das Start-up jedoch auf die in solchen Fällen fast schon obligatorische Reservierungsgebühr. Mal sehen, wie es hier weitergeht.

Umfrage 3837 Mal abgestimmt Können Sie sich einen Pick-up mit Elektromotor vorstellen? Nein, so ein Truck braucht einen kräftigen Diesel. Klar, die Zukunft ist elektrisch. mehr lesen

Fazit

Das Start-up Ebro aus Spanien überraschte uns mit einem erstaunlich serienreif wirkenden Elektro-Pick-up, der sich bei näherem Hinsehen jedoch als umgebauter Nissan Navara herausstellte. Schon einmal hatte das Start-up einen solchen E-Pick-up angekündigt, damals mit einem angeblichen Produktionsbeginn in 2021. Nun soll es 2024 so weit sein.