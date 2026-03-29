Erlkönig Mercedes-AMG E-Klasse EQ: Das ist die 900-PS-Limo

Mit dem Modell richtet Mercedes seine Elektrostrategie neu aus und positioniert die E-Klasse künftig als direkte Nachfolgerin des EQE. Die Markteinführung ist für 2027 vorgesehen.

Noch befindet sich der Erlkönig in einem frühen Entwicklungsstadium. Front und Heck tragen provisorische Leuchten, die Serienform ist noch nicht erkennbar. Trotz der starken Tarnung lassen sich zentrale Merkmale bereits einordnen.

Design orientiert sich wieder an der E-Klasse Die neue E-Klasse entfernt sich in der Serienversion sichtbar vom bisherigen EQ-Design. Statt einer stark gerundeten, eigenständigen Form folgt die Karosserie wieder der klassischen Limousinenlinie. Proportionen, Dachverlauf und Heckabschluss wirken näher an der bekannten E-Klasse als an bisherigen Elektroderivaten.

Damit ordnet Mercedes die Elektromodelle wieder stärker in die bestehenden Baureihen ein. Die klare Trennung zwischen EQ-Modellen und konventionellen Fahrzeugen verliert weiter an Bedeutung. Für die E-Klasse bedeutet das eine Rückkehr zu einem vertrauten Erscheinungsbild.

Das sind die AMG-Details Der jetzt gesichtete Erlkönig zeigt mehrere Merkmale, die auf eine leistungsstärkere Variante hinweisen. Dazu zählen groß dimensionierte Räder im AMG-Design, verbreiterte Kotflügel sowie eine deutlich ausgeformte Frontschürze. Am Heck ist eine Spoilerlippe integriert.

Diese Elemente deuten auf eine sportlich ausgelegte Version innerhalb der Baureihe hin. Die endgültige Ausführung bleibt offen, da es sich um ein frühes Testfahrzeug handelt. Einzelne Karosseriepartien sind noch nicht seriennah.

Neue Plattform und 800-Volt-Technik Technisch wird die elektrische E-Klasse auf der neuen MB.EA-M-Architektur basieren, einer speziell für Elektrofahrzeuge entwickelten Plattform für die Mittel- und obere Mittelklasse. Sie löst die bisherige EVA-2-Basis des EQE ab und ist auf eine effizientere Integration von Batterie und Antrieb ausgelegt. Vorgesehen ist eine 800-Volt-Technik, die vor allem beim Schnellladen Vorteile bringen soll. Kürzere Ladezeiten und höhere Ladeleistungen stehen dabei im Vordergrund.

Für den Antrieb werden hohe Leistungswerte erwartet. In der AMG-Version liegt der Bereich nach aktuellem Entwicklungsstand zwischen 800 und 900 PS. Gleichzeitig ist von einem hohen Fahrzeuggewicht auszugehen, bedingt durch die große Batterie. Für diese Variante dürften zudem Komponenten aus der AMG.EA-Architektur eingesetzt werden, insbesondere bei Antrieb und Leistungselektronik.

Neben dem Antrieb wird auch die Software weiterentwickelt. Zum Einsatz kommt ein neues Betriebssystem, das eine stärkere Integration von Fahrzeugfunktionen ermöglicht. Dazu zählen auch Systeme für automatisiertes Fahren auf Level drei, etwa im Autobahnbetrieb.

Rolle im künftigen Modellprogramm Mit der elektrischen E-Klasse baut Mercedes seine Baureihenstruktur um. Modelle wie GLC und C-Klasse werden ebenfalls mit EQ-Technik integriert, statt als eigenständige EQ-Baureihen geführt zu werden.

Die E-Klasse übernimmt dabei eine zentrale Funktion im oberen Mittelklassesegment. Der bisherige EQE entfällt im Zuge dieser Umstellung. Künftig bündelt Mercedes die Elektrovarianten stärker unter den bekannten Modellnamen.