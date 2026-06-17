Ferrari Luce gegen Tesla Model S Plaid: Veteran kann vieles besser als der Neue

Ferrari zielt mit dem Luce auf das elektrische Luxus-Statement, Tesla lieferte mit dem von Juni 2021 bis Mai 2026 gebauten Model S Plaid (Marktstart in Europa: Dezember 2022) den nüchternen Performance-Hammer für deutlich weniger Geld. Beide rollen als über fünf Meter lange fünfsitzige Fünftürer an, beide drücken mit Allrad und vierstelligen PS-Werten, beide wollen Alltag und Beschleunigung zusammenbringen – nur mit komplett unterschiedlicher Technik-Philosophie.