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Ferrari Luce gegen Tesla Model S Plaid: Veteran kann vieles besser als der Neue

Ferrari Luce gegen Tesla Model S Plaid
Veteran kann vieles besser als der Neue

Ferrari schickt mit dem Luce seinen ersten E-Ferrari ins Rennen, Tesla kontert mit dem gebrauchten Model S Plaid als Daten-Benchmark. Wir stellen Maße, Leistung, Ladezeiten, Reichweite und Preise direkt nebeneinander.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.06.2026
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Tesla Model S Plaid und Ferrari Luce
Foto: Hans-Dieter Seufert, Ferrari, Collage: KI-generiert / Gregor Hebermehl

Ferrari zielt mit dem Luce auf das elektrische Luxus-Statement, Tesla lieferte mit dem von Juni 2021 bis Mai 2026 gebauten Model S Plaid (Marktstart in Europa: Dezember 2022) den nüchternen Performance-Hammer für deutlich weniger Geld. Beide rollen als über fünf Meter lange fünfsitzige Fünftürer an, beide drücken mit Allrad und vierstelligen PS-Werten, beide wollen Alltag und Beschleunigung zusammenbringen – nur mit komplett unterschiedlicher Technik-Philosophie.

Abmessungen & Packaging

Ferrari streckt den Luce auf 5.026 mm Länge, 1.999 mm Breite und 1.544 mm Höhe. Tesla bleibt fast gleich lang, baut aber flacher und minimal schmaler: 5.021 mm Länge, 1.987 mm Breite (ohne Spiegel) und 1.431 mm Höhe in der Standard-Höhenstellung "Medium" des ...

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