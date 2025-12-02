Ford E-Tourneo Custom: Mehr Reichweite für den E-Transporter

Ford wertet den Transporter E-Transit Custom und das Pkw-Schwestermodell E- Tourneo Custom zum Modelljahr 2026 auf. Für mehr Reichweite sorgt eine von 64 auf nun 70 kWh vergrößerte Batterie. Mit einem Aktionsradius von bis zu 370 Kilometern kommt der Bus 13 Prozent weiter als bisher.

Ladezeit sinkt Mit dem neuen Energiespeicher erhöht sich außerdem die Ladeleistung, was wiederum die Ladezeit verkürzt. An einem Gleichstrom-Schnelllader mit 125 kW Ladeleistung lässt sich die Batterie künftig in rund 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen, rund 10 Minuten schneller als bisher. Von der Aufwertung der Batterie profitieren alle Versionen des E-Transit Custom und des Multifunktions-Vans E-Tourneo Custom, die ab Anfang 2026 vom Band rollen.

Updates gibt es aber auch für Besitzer älterer Elektro-Transporter. Hier sorgt ein Over-the-air Update (OTA) dafür, dass die Laderate der bisherigen 64-kWh-Batterie deutlich steigt. Benötigte ein Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent der nutzbaren Kapazität bislang etwa 39 Minuten, ist dies künftig in rund 25 Minuten erledigt.

Neue Allrad-Optionen Gleichzeitig mit der größeren Batterie stattet Ford den E-Transit Custom ab Anfang 2026 mit einem neuen Allradsystem aus. In der optionalen Allrad-Variante ergänzt ein Elektromotor an der Vorderachse den serienmäßigen Heckantrieb. Eine elektronische Steuerung verteilt das Drehmoment je nach Fahrsituation präzise an die vier Räder. Das Allradsystem steht in allen drei Leistungsstufen – 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) oder 210 kW (285 PS) – zur Wahl. Die Anhängelast steigt auf bis zu 2,3 Tonnen. Und weil das Allradsystem über zwei E-Maschinen verfügt, steigt auch die Rekuperationsleistung im Vergleich zum elektrischen Heckantrieb um bis zu 50 Prozent. Zudem wird die Antriebssteuerung um die Fahrmodi "Rutschig" und "Trail" ergänzt.

Der E-Transit Custom mit Allradantrieb steht in den Karosserieversionen Kastenwagen Lkw, Doppelkabine, MultiCab und Kombi Pkw zur Wahl. Er ist in den Ausstattungslinien Trend und Limited, in den Designs Trail und Sport sowie in der Version MS-RT erhältlich. Der 210-kW-Antrieb (285 PS) bleibt exklusiv den Modellvarianten Sport und MS-RT vorbehalten.

Das neue AWD-System zieht in Verbindung mit den Leistungsstufen 160 kW (218 PS) oder 210 kW (285 PS) optional auch in den Multifunktions-Van E-Tourneo Custom ein. Kunden können beim E-Tourneo Custom AWD zwischen den Ausstattungslinien Active, Sport, Titanium X, und MS-RT wählen, wobei sich der Antriebsstrang mit 210 kW (285 PS) nur mit den drei Topversionen kombinieren lässt.

Preise für die neuen Modell-Varianten nennt Ford noch nicht.