Ford Explorer Van: Der schluckt viel, außer Sprit

Nutzfahrzeuge auf Pkw-Basis haben in Großbritannien derzeit Konjunktur. Ford reagiert auf Kundennachfragen und legt jetzt den elektrischen Kompakt-SUV auch in einer Nutzfahrzeugvariante auf, die den Beinamen Van trägt.

650 Kilogramm Nutzlast Um Platz für Ladung zu schaffen, wurde die komplette Rücksitzanlage entfernt. Einzug halten dafür eine Kunststoff-Trennwand mit vergittertem Fenster, die den Laderaum von den vorderen Sitzen separiert, sowie ein neuer, ebener Laderaumboden. Der kann mit Steckmodulen in zahlreichen Varianten konfiguriert werden. Zusätzliche Zurrösen dienen der Ladungssicherung. Zum Schutz der Heckscheibe wird diese ebenfalls vergittert. Das neu entstandene Ladeabteil schluckt bis zu 1.235 Liter. Die Gesamtnutzlast wird mit 650 Kilogramm angegeben. Die maximale Anhängelast liegt bei 1,2 Tonnen.

Zur weiteren Nutzfahrzeugausstattung gehören 19 Zoll große Stahlfelgen, strapazierfähige Sitzbezüge und Gummifußmatten. Optional werden eine Warnleuchte, Arbeitsscheinwerfer an der Heckklappe oder auch Rundumleuchten an der Heckklappe angeboten.

RWD oder AWD Beim Antrieb können Kunden zwischen dem 210 kW (286 PS) Hinterradantrieb mit 545 Nm oder der 250 kW (340 PS) starken Allradversion mit 679 Nm wählen. Ladezeiten und Reichweiten unterscheiden sich nicht von den Pkw-Versionen. Möglich sind demnach zwischen 553 und 602 Kilometer.

Alle Umbauten, die komplett reversibel sind, führt Ford am Standort Dagenham durch. Der Explorer Van ist als vollwertiges Nutzfahrzeug homologiert. Er erfüllt alle geltenden Sicherheitsanforderungen und ist somit für zusätzliche Steuer- und Finanzvorteile für Kunden qualifiziert. Zudem bleibt die volle Werksgarantie erhalten.

In Großbritannien startet der Ford Explorer Van zu Preise ab 40.262 Pfund (umgerechnet rund 46.250 Euro) für die RWD-Version und ab 43.562 Pfund (umgerechnet rund 50.000 Euro) für die AWD-Variante. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Zudem verkauft Ford den Explorer Van nur an Flottenkunden, die mindestens fünf Exemplare abnehmen.