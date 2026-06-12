Fiat Tipo-Produktion eingestellt: Das Ende für den letzten günstigen Diesel

Mit dem Tipo beendet Fiat eine Modellgeschichte, die 2015 als global angelegtes Fahrzeugprojekt begann. Nach etwas mehr als zehn Jahren verschwindet die Baureihe aus den Preislisten des Herstellers, der Konfigurator wurde bereits geschlossen. Die Produktion im türkischen Werk Bursa ist ausgelaufen. Damit verabschiedet sich eines der wichtigsten Volumenmodelle der Marke aus dem europäischen Programm.

Unerwarteter Erfolg Ursprünglich war die Tipo-Limousine vor allem für die Türkei und zahlreiche weitere Märkte Südosteuropas vorgesehen. Produziert wurde das Modell bei Tofaş in Bursa. Neben dem türkischen Heimatmarkt war das Fahrzeug außerdem im Nahen Osten und in Mexiko erhältlich. Innerhalb des damaligen Fiat-Chrysler-Konzerns erkannte das Management jedoch das Potenzial des Fahrzeugs für weitere Märkte. Aus der ursprünglich als Stufenheck konzipierten Baureihe entstand eine komplette Modellfamilie mit Schrägheck, Limousine und Kombi. In Europa erhielt das Fahrzeug die traditionsreiche Bezeichnung Tipo, die bereits ein Kompaktmodell der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre getragen hatte.

Technisch basierte die Baureihe auf der B-Wide-Plattform, die auch bei anderen Konzernmodellen wie dem Fiat 500L zum Einsatz kam. Das Konzept war auf hohe Alltagstauglichkeit und ein breites Einsatzspektrum ausgelegt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Tipo insbesondere in Süd- und Osteuropa zu einem festen Bestandteil vieler Fahrzeugflotten sowie zu einer Alternative für Käufer, die Wert auf viel Platz bei überschaubaren Abmessungen (und vor allem überschaubaren Preisen) legten.

Drei Varianten gab es Die Karosserievarianten unterschieden sich deutlich in ihren Proportionen. Das fünftürige Schrägheck maß 4,37 Meter in der Länge und bot ein Kofferraumvolumen von 440 Litern. Die Limousine kam auf 4,53 Meter und fasste 520 Liter Gepäck. Der Kombi erreichte eine Länge von 4,57 Metern und stellte bis zu 550 Liter Ladevolumen bereit.

Auch bei den Antrieben setzte Fiat über die gesamte Laufzeit auf Vielfalt. Zum Angebot gehörten verschiedene Benziner, Turbodiesel sowie später elektrifizierte Varianten. Besonders prägend waren die Multijet-Dieselmotoren, die in zahlreichen europäischen Märkten eine wichtige Rolle spielten. Zuletzt blieb unter anderem der 1,6-Liter-Multijet mit 131 PS im Programm. Ergänzt wurde das Angebot später durch moderne FireFly-Benziner und einen 48-Volt-Mildhybrid mit 130 PS.

Über eine Million verkauft Im Jahr 2020 erhielt die Baureihe eine umfassende Modellpflege. Mit dem Facelift wurden Design und Ausstattung überarbeitet. Gleichzeitig führte Fiat die neue Cross-Version ein. Sie basierte auf dem fünftürigen Schrägheck, verfügte über eine erhöhte Bodenfreiheit und zusätzliche Kunststoffverkleidungen an der Karosserie. Damit reagierte die Marke auf die anhaltende Nachfrage nach Fahrzeugen mit SUV-ähnlicher Optik.

Mehr als eine Million Kunden entschieden sich weltweit für die Baureihe. Besonders in Märkten, in denen Platzangebot, Betriebskosten und Anschaffungspreis eine wichtige Rolle spielten, etablierte sich das Modell als feste Größe.

Screenshots: www.fiat.de/konfigurator Mit einem Angebotspreis von 16.990 Euro wurde der Tipo Diesel Ende 2024 zum absoluten Geheimtipp für kostenbewusste Langstreckenfahrer.

In Deutschland blieb der günstige Tipo dagegen (unberechtigterweise) ein Fall für Insider. Dabei hatte der Kompaktklässler durchaus das Zeug dazu, Budget-Marken wie Dacia das Leben schwer zu machen. Zuletzt machte der Tipo bei uns als günstigster Diesel Deutschlands von sich reden. Fiat bot die Stufenheck-Limousine mit Selbstzünder für unter 17.000 Euro an und machte den Tipo damit zum Geheimtipp für kostenbewusste Kilometerschrubber.

Grizzly tritt die Nachfolge an Das mit dem Dieselmotor hat sich künftig wohl erledigt, auch das Thema Kompaktklasse-Kombi wird Fiat nicht mehr bespielen. Stattdessen steht, moderne Zeiten, ein SUV als Ersatz in den Startlöchern. Das Erbe des Tipo wird der neue Fiat Grizzly antreten, der Ende 2026 auf den Markt kommt.