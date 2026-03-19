Welches E-Auto eignet sich für Pendler? Gebrauchte E-Autos im Vergleich

Elektroautos sind längst mehr als nur ein Trend. Sie etablieren sich zunehmend als praktische und wirtschaftliche Alternative für den Alltag, besonders für Pendler. Dabei bieten E-Autos einige Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Verbrenner: geringere Betriebskosten, Umweltfreundlichkeit und oft auch Privilegien wie kostenfreies Parken. Viele denken inzwischen auch darüber nach, sich ein gebrauchtes Modell anzuschaffen, da diese meist noch preiswerter sind, als die Neufahrzeuge. Doch auch hier spielen Faktoren wie Reichweite, Ladezeiten und Anschaffungskosten eine entscheidende Rolle. In diesem Artikel nehmen wir drei beliebte Modelle unter die Lupe und zeigen, welches gebrauchte E-Auto am besten zu den Bedürfnissen von Pendlern passt.

Der Lademeister Der Hyundai Ioniq 5 beeindruckt mit seiner 800-Volt-Technologie, die ultraschnelles Laden ermöglicht. Unter optimalen Bedingungen kann der Akku in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Dies macht ihn besonders attraktiv für Pendler, die auf Schnellladestationen angewiesen sind. Mit einer Reichweite von bis zu 570 km nach WLTP und einem großzügigen Innenraum bietet der Ioniq 5 auch auf längeren Strecken hohen Komfort. Gebrauchtwagenpreise starten bei etwa 24.000 Euro, was ihn zu einer erschwinglichen Option macht.

Der Effizienz-König Das Tesla Model 3 punktet mit einem niedrigen Energieverbrauch und einer nahtlosen Integration von Software-Features wie Ladeplanung und Navigation. Die Reichweite liegt je nach Modell bei bis zu 580 km, und die Ladezeiten an Superchargern sind konkurrenzlos. Gebrauchte Modelle sind bereits ab 15.000 Euro erhältlich, was es zu einer attraktiven Wahl für preisbewusste Pendler macht. Allerdings könnte der minimalistische Innenraum nicht jedermanns Geschmack treffen.

Der unterschätzte Alltagsprofi Der VW ID.3 überzeugt mit einem kleinen Wendekreis und einem komfortablen Fahrwerk, ideal für den Stadtverkehr. Mit einer Reichweite von bis zu 425 km und Ladezeiten von etwa 30 Minuten ist er eine solide Wahl für Pendler. Gebrauchtwagenpreise beginnen bei unter 12.000 Euro, was ihn zu einer der günstigsten Optionen auf dem Markt macht. Schwächen wie die anfänglichen Softwareprobleme wurden durch Updates weitgehend behoben.